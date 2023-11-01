Hill: без Украины — Байден наложит вето на законопроект помощи Израилю

Белый дом пригрозил заблокировать пакет помощи Израилю, предложенный республиканцами, пишет The Hill. Этот документ не включал в себя Украину и Индо-Тихоокеанский регион. А потому, отмечает издание, это идёт вразрез с политикой Вашингтона, который хочет совмещать поддержку Украины и Израиля.

«Президент Байден наложит вето на предложенный республиканцами пакет мер по оказанию помощи Израилю», — заявил Белый дом во вторник, сообщает The Hill.

Издание отмечает, что административно-бюджетное управление уверено в том, что данный законопроект вносит разногласия в двухпартийную поддержку Израиля и опасен как для всего Ближнего Востока, так и для национальной безопасности Соединённых Штатов, поскольку он подразумевает сокращение финансирования Налоговой службы и законопроекта о здравоохранении и климате, считающегося одним из главных достижений Джо Байдена на посту президента. «Этот проект привносит предвзятость в поддержку Израиля», — отмечается в заявлении ведомства.

Автор статьи напоминает, что конгресс всегда сообща работал над предоставлением помощи Израилю и вопросами национальной безопасности, но этот пакет помощи может подорвать долгую и продуктивную совместную работу.

Сам законопроект, выдвинутый Республиканской партией, запрашивает $14,3 млрд на оказание помощи Израилю в борьбе с ХАМАС. Но при этом данный пакет не включает в себя пункты по поддержке Украины, населения Газы и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Он, как пишет автор, «отклоняется от стратегии Белого дома, предусматривающей объединение помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте», что уменьшает его шансы на успех.

На прошлой неделе Белый дом как раз таки попросил у конгресса одобрить выделение суммы в районе $106 млрд на нужды национальной безопасности. Эти деньги должны пойти на помощь Украине в конфликте с Россией, на поддержку Израиля в противостоянии с ХАМАС и инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион.

Важным событием стало назначение нового спикера палаты представителей Майка Джонса (республиканца), который заменил покинувшего свой пост Кевина Маккарти. Вышеупомянутый законопроект является для него первым в новой роли. Майк Джонс известен как противник выделения финансовой помощи Украине.