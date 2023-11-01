FA: создание палестинского государства при Нетаньяху у власти невозможно

Создание двух независимых государств является единственно возможным решением палестино-израильского конфликта, однако это невозможно при нынешнем премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, сообщает Foreign Policy. Затянувшееся на десятилетия кровавое противостояния необходимо завершить политическими договорённостями, а не только военной победой над движением ХАМАС. По окончании военной операции в Газе израильским политикам придётся полностью пересмотреть свой подход ко всему гражданскому палестинскому народу.

7 октября Израиль стал другой страной. С того дня, когда террористы ХАМАС проникли в Израиль, жестоко убили более 1400 человек и взяли более 220 в заложники, стало ясно, что ХАМАС нельзя позволить оставаться во главе Газы.

Неизбежная военная кампания Израиля направлена на освобождение не только себя, но и народа сектора Газа от жестокой хватки ХАМАС. В то же время одной только военной победы Израиля над ХАМАС недостаточно без установления конкретных долгосрочных целей. От принятия судьбоносных политических решений зависит, как будет выглядеть Израиль через десять лет.

Вопрос заключается в том, смогут ли власти Израиля прийти к заключению возможного двустороннего соглашения о создании отдельных государств как для израильтян, так и для палестинцев, размышляет автор статьи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не способен ни добиться военной победы над ХАМАС, ни приложить необходимые усилия по обеспечению прочного мира, отмечает Foreign Policy.

После того как тогдашний премьер-министр Израиля Ариэль Шарон покинул сектор Газа в 2005 году, его преемник Эхуд Ольмерт, занимавший этот пост с 2006 по 2009 год, пытался договориться с Палестинской автономией о заключении мирного соглашения, включающего сектор Газа. Однако вскоре после прихода к власти Ольмерта «безрассудный и циничный» Биньямин Нетаньяху попытался укрепить позиции ХАМАС в секторе Газа, будучи сторонником идеи о том, что правление группировки на этой территории пойдёт на благо интересам Израиля и разобщит палестинцев.

Многие израильские критики указали на несоответствие между ключевой речью Нетаньяху, произнесённой в тель-авивском Университете имени Бар-Илана в июне 2009 года, в которой он поддержал решение о создании двух государств, и его последующими действиями. Нетаньяху позволил Катару финансировать ХАМАС и освободил более тысячи заключённых хамасовцев в обмен на одного пленного израильского солдата. Кроме того, в течение последних 12 лет Нетаньяху блокировал усилия Всемирного банка по восстановлению Газы, поскольку они влекли за собой участие всей Палестинской автономии.

Нетаньяху считал, что разрыв политических связей между Западным берегом и сектором Газа помешает любому мирному процессу, который мог бы привести к созданию двух государств. Его желание подорвать этот процесс было вызвано ещё более высокими амбициями: предотвратить возникновение суверенного палестинского государства и раздела Святой земли, подчёркивает издание.

Незадолго до того, как Нетаньяху пришёл к власти в 2009 году, опросы показывали, что 78% израильтян были готовы пойти на создание двух государств. После его победы на выборах правая коалиция Нетаньяху сосредоточила свои усилия на расширении еврейских поселений на Западном берегу и отказалась рассматривать возможность создания двух государств. За последние несколько лет еврейские поселенцы всё чаще преследовали, запугивали и терроризировали палестинцев на Западном берегу, что игнорировалось правительством Нетаньяху и стало нормой.

По состоянию на сентябрь 2023 года идею о создании двух государств поддержало 42% израильтян, однако после терактов 7 октября уже невозможно сказать точно, сколько людей выступило бы за создание независимого Палестинского государства. Пройдут годы, прежде чем израильская общественность смирится с глубиной своей травмы и потерей чувства безопасности. В любом случае ХАМАС должен быть отстранён от власти в секторе Газа. Это будет непростая задача, особенно с учётом трусливой практики террористической группировки прятаться за палестинскими «живыми щитами», пряча свои штаб-квартиры и даже тайники с оружием и ракетными установками в особенно густонаселённых местах. Свержение ХАМАС может потребовать дальнейших тяжёлых боев в городских районах.

Сохраняется опасность того, что интенсивные боевые действия в секторе Газа могут спровоцировать новые конфликты в других местах, таких как Западный берег реки Иордан и граница Израиля с Ливаном. Небрежно осуществлённое вторжение в Газу, которое приведёт к гибели большого числа мирных жителей или создаст гуманитарный кризис, может спровоцировать выход на улицы тысяч сочувствующих палестинцам мусульман, что дестабилизирует арабских соседей Израиля.

По окончании военной операции в Газе Израилю придётся полностью пересмотреть свой подход к гражданскому палестинскому населению. Идея группировки ХАМАС заключается в насильственном изгнании евреев с Ближнего Востока. Должна появиться более привлекательная идея, которая будет предлагать беспроигрышный сценарий для людей с обеих сторон, и исходить она должна от израильских властей. Израильские политики должны предложить палестинцам видение мира, которое обеспечит им национальное достоинство, призывает автор статьи.

Нетаньяху полностью потерял доверие не только своих врагов, но теперь и многих своих друзей. Самое главное, он не может возглавить Израиль в уникальный момент, который требует от страны воспользоваться возможностью изменить направление своего конфликта с палестинцами. Он должен немедленно уйти в отставку, если Израиль хочет иметь хоть какой-то шанс оправиться от ущерба, который премьер-министр нанёс безопасности, экономике и обществу страны. Создать два государства — единственно возможное решение, которое может позволить израильтянам и палестинцам жить в мире, пишет Foreign Policy.