Экс-глава МИД Франции: мир на Ближнем Востоке невозможен без создания Палестинского государства

Мир на Ближнем Востоке и долгосрочная безопасность Израиля возможны только в случае возобновления процесса создания Палестинского государства, прерванного в 1980-х годах, заявил в интервью Le Figaro экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин. По его словам, сегодня Израиль и Палестина расплачиваются за десятилетия правления радикалов с обеих сторон при попустительстве Запада.

Урегулирование палестино-израильского конфликта невозможно без политического решения о создании Палестинского государства, заявил в интервью Le Figaro экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин. Как напоминает бывший министр, именно такой позиции придерживалась Франция с 1980-х годов до окончания правления Жака Ширака, однако позже этот подход был забыт. Более того, «если бы американцы действительно заботились о безопасности Израиля в долгосрочной перспективе», им также следовало поддержать эту идею много лет назад.

По убеждению Ведрина, атака ХАМАС на Израиль 7 октября стала «побочным продуктом идиотской политики» двух сторон конфликта, фанатики в течение 20 лет методично подрывали мирный процесс, начатый лидерами Израиля и палестины Ицхаком Равином и Ясиром Арафатом.

По убеждению Ведрина, проявляя солидарность с еврейским народом после атаки ХАМАС, Франция не должна безоговорочно поддерживать государство Израиль. Вслед за Джо Байденом он предостерегает еврейское правительство от повторения американских ошибок после 11 сентября 2001 года.

При этом Ведрин возлагает вину за происходящее и на Запад, слепо следовавший за США и уверовавший в своё мировое господство после краха СССР. Результатом этой «стратегической глупости» стал отказ большей части мира следовать линии американцев и их союзников. Тем не менее экс-дипломат призывает не сводить наметившийся в мире раскол к борьбе демократий с авторитарными режимами. «Мы потеряли монополию на влияние и больше не сможем править миром в одиночку», — констатирует собеседник газеты.