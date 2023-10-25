Le Figaro: «от вас мы такого не ожидали» — произраильская позиция Макрона заставила палестинцев разочароваться во Франции

Жители Палестинской автономии не воодушевлены визитом Эммануэля Макрона в Рамаллу, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, палестинцы обвиняют Францию в утрате сбалансированного подхода к мировой политике и безоговорочной поддержке Израиля.

Эммануэль Макрон стал первым главой иностранного государства, который встретится с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Рамалле с момента начала бомбардировок сектора Газа, пишет Le Figaro.

«Палестинцы долгое время рассматривали Францию как страну, способную сыграть уникальную роль благодаря её сбалансированному подходу, — поясняет репортёр Мохаммед Дарагме, корреспондент сайта Asharq News в Рамалле. — Мы рассчитываем на то, что она позволит возобновить политический процесс, тем более что американцы не намерены брать на себя инициативу в этой области до тех пор, пока будет продолжаться война».

Однако обычные палестинцы не разделяют этих надежд, констатирует издание. «Когда я думаю о Жаке Шираке, который понимал историю нашего конфликта и так хорошо ладил с Ясиром Арафатом, я понимаю, что Франция сильно изменилась», — сетует Абдельазим Вади, бывший мэр деревни Кусра на Западном берегу.

Идея международной коалиции против ХАМАС, равно как и идея возобновления мирного процесса, не кажется ему серьёзной. «Макрон и Нетаньяху ведут себя так, как будто играют в шахматы, — считает Вади. — В один момент они говорят о войне, на следующий день они говорят о мире. Но помимо таких группировок, как ХАМАС или Фатх, есть страдающий палестинский народ».

В городах, деревнях и лагерях беженцев на Западном берегу разочарование сменяется гневом, пишет газета. Палестинское руководство уже много лет рассматривало США как единственную державу, способную влиять на политику еврейского государства. Но жители автономии знали, что могут положиться на Францию в осуждении нарушений международного права американцами.



«За последние несколько недель вы шли по стопам американцев и дали израильтянам разрешение на убийство в секторе Газа. В Париже ваши силы правопорядка силой разогнали демонстрации в поддержку Палестины. От вас мы действительно этого не ожидали», — упрекает французов член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Мохаммед Двейка.