Макгрегор: повышая ставки на Ближнем Востоке, США добьются лишь одного — уничтожения Израиля

Текущая политика Белого дома в отношении палестино-израильского конфликта толкает его к прямой конфронтации с арабскими странами, Ираном, Турцией и Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, если Вашингтон продолжит обострять ситуацию в регионе, то еврейское государство просто-напросто перестанет существовать.

Соединённые Штаты перебрасывают в регион авианосцы, дополнительное вооружение. Вы утверждаете, что участие в этом конфликте является очень опасной перспективой для США.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, так и есть. Люди, кажется, не понимают, что сегодняшний Ближний Восток кардинально отличается от того, каким он был 20, 30, 40, 50 лет назад. Последняя крупная война произошла в 73 году. Египет и Сирия напали на Израиль, и он в конечном итоге одержал победу, хотя время от времени происходили столкновения.

Сегодня арабские государства, я бы сказал, стали гораздо более сплочёнными, их правительства — сильнее. В их распоряжении больше технологий, и они с большей готовностью высказывают мнение коллективно.

И сегодня речь также идёт о Турции и Иране, которые играют важную роль, а также о России.

И Россия не сможет бездействовать, если Иран подвергнется нападению с нашей стороны. Она будет чувствовать себя обязанной вмешаться, потому что иранцы поддержали русских в борьбе с украинскими марионетками (США. — ИноТВ).

То есть у нас есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война будет развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться.

В статье вы пишете, что Израиль может стать следующей Украиной, если мы не проявим осторожность. Что вы имеете в виду?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Ну, во-первых, «Хезболла», которая находится на севере, не просто получает поддержку Ирана. По нашим оценкам, у них имеется от 100 до 150 тысяч собственных бойцов. Вдобавок, по некоторым данным, в их распоряжении от 130 до 140 тысяч ракет, из которых как минимум 40 тысяч являются чрезвычайно точными.

То есть у «Хезболлы» достаточно вооружения, чтобы уничтожить половину Израиля. «Хезболла» ясно дала понять, что если израильтяне действительно войдут в Газу, чтобы уничтожить ХАМАС, и не будут обращать внимание на человеческие жертвы (среди мирного населения. — ИноТВ)…

И давайте будем честны, если вы собираетесь воевать в городе, то абсурдно даже предполагать, что вам удастся выбирать цели. Так что человеческие жертвы будут огромными. Это катализатор региональной войны. И иранцы, и турки, и все остальные сказали, что это неприемлемо.

Король Иордании Абдалла бен аль-Хусейн выступил с блестящей речью в Каире. Он объяснил, что разделяет ужас израильтян по поводу того, что с ними произошло, и считает, что они отреагировали разумно в сложившихся обстоятельствах. Но, по его словам, коллективное наказание, которому подвергаются 2,2 миллиона человек, и изгнание их из своих домов в пустыню, просто неприемлемо.

Это тупик, потому что над Соединёнными Штатами довлеет вопрос, почему мы должны это делать, почему мы должны быть соучастником Израиля в этой войне, и фактически мы им становимся в самом прямом смысле. И в результате мы рискуем вступить в конфронтацию с Ираном, Турцией и Россией.

Дата публикации 27 октября 2023 года.