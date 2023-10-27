SRF: из-за неспособности действовать во внешней политике Евросоюзу остаётся только играть словами

Сколько бы Евросоюз ни бился над формулировками итоговой декларации саммита по Ближнему Востоку, в конечном итоге это не имеет никакого значения, потому что ЕС не обладает внешнеполитическим весом в регионе, подчёркивает швейцарский телеканал SRF. Это просто словесная война, политически довольно неактуальная, но у неё есть и положительная сторона: она предотвращает лихорадочную слепую гонку в неправильном направлении — что не компенсирует отсутствие у ЕС способности действовать во внешней политике.

На протяжении ряда дней ещё до начала саммита в Брюсселе переговорщики из 27 стран — членов ЕС спорили о словах, синонимах, фразах и идеальных формулировках для совместного итогового заявления глав государств и правительств о войне между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Одни хотели бы, чтобы призыв к прекращению огня был зафиксирован, другие бились над тем, как лучше выразить необязательные пожелания ЕС: написать ли о гуманитарной паузе в единственном числе или о гуманитарных паузах во множественном.

Всё время подготовки к саммиту 27 вариантов фраз до поздней ночи пересылались по электронной почте между 27 столицами Европы. Тем временем в Израиле и Газе каждый день снаряды продолжали уносить всё больше жизней. Именно так в ЕС достигается желаемый политический консенсус по чувствительным политическим вопросам, оправдываются дипломаты ЕС. Было бы честно признать, что без такого дипломатического такта общественность посчитает такую манеру поведения просто постыдной, уверен корреспондент швейцарского телеканала.

Смущает Евросоюз и то, что с начала войны на Ближнем Востоке председатель Еврокомиссии немка Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета бельгиец Шарль Мишель публично обмениваются враждебными взглядами. Речь идёт не о конкретном вопросе, а лишь о личных политических расчётах.

Всё это очень неприятно, потому что в конечном итоге не имеет значения, что написано в четырёх разделах итоговой декларации саммита ЕС по Ближнему Востоку, подчёркивает SRF. Это просто словесная война, политически довольно неактуальная, потому что внешнеполитический вес ЕС в этом конфликтном регионе не имеет никакого значения. Это не новость. Последние несколько недель лишь подтвердили это.

Конечно, это не очень вяжется с претензиями самой Европы на роль геополитического игрока. Но такова реальность. У ЕС нет военных кораблей, которые он мог бы разместить в Восточном Средиземноморье, так же как США. ЕС не владеет этим инструментом демонстрации силы. Его политическое влияние как силового блока ограничено.

Поэтому остаются лишь слова, которыми можно описать пусть незначительную, но хотя бы общую политическую линию ЕС: все страны Евросоюза решительно осуждают жестокие и совершаемые по произволу нападения ХАМАС на Израиль. В то же время ЕС требует беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа для защиты гражданского населения. Это сбалансированный подход.

Впрочем, у внутриевропейской борьбы за слова и точные формулировки есть и положительная сторона: она предотвращает лихорадочную слепую гонку в неправильном направлении. Те, кто выражает озабоченность, заставляют другую сторону смириться с иным взглядом на вещи. Это оказывает сдерживающее влияние и, в лучшем случае, приводит к более дальновидным политическим действиям.

Однако это, конечно, не компенсирует отсутствие у ЕС способности действовать во внешней политике, заключает швейцарский телеканал SRF.