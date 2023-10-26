Merkur: действия Израиля в Газе вызывают раскол на саммите Евросоюза

Евросоюз ужесточает тон в отношении Израиля в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа, пишет немецкая газета Merkur. При этом действия Израиля против ХАМАС продолжают вызывать разлад среди участников саммита ЕС. Одни осуждают терроризм, но настойчиво призывают Израиль соблюдать международное право и требуют, чтобы Евросоюз не поддавался «двойной морали» в этом вопросе. Другие, как канцлер Шольц, полностью поддерживают Израиль и уверены в законности его действий.

Действия Израиля против террористов ХАМАС в секторе Газа вносят раскол в Евросоюз, пишет немецкая газета Merkur. В Брюсселе главы государств и правительств спорят о том, как следует поступать в случае предполагаемых нарушений международного права.

Европейский союз ужесточает тон в отношении Израиля в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа. В последнем проекте итоговой декларации саммита ЕС говорится о необходимости «быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа». Необходимые меры включают в себя создание гуманитарных коридоров и прекращение огня.

«Гражданское население должно быть защищено всегда и везде», — заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель, имея в виду ситуацию в Газе. Ещё более категорично высказался премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Решительно осудив террор ХАМАС, он сказал, обращаясь к Израилю: «Это никогда не является оправданием для блокады целого региона. Это не может быть оправданием для блокирования гуманитарной помощи. Это не может быть оправданием для того, чтобы морить население голодом».

Призывы к немедленному гуманитарному доступу и прекращению огня в секторе Газа ранее вызывали ожесточённые споры в ЕС, напоминает издание. Такие страны, как Германия, Австрия и Венгрия, были однозначно против того, чтобы ЕС публично присоединялся к подобным призывам. По их мнению, такой шаг был бы неуместен в условиях продолжающегося террора со стороны исламистской палестинской организации ХАМАС.

Такие страны, как Испания или Ирландия, напротив, выступили за такой призыв в связи с многочисленными жертвами среди гражданского населения в результате израильских атак на цели в секторе Газа. Они утверждают, что закрытие Израилем сектора Газа явно нарушает международное право.

Страны, которые в большей степени поддерживают палестинцев, обвиняют ЕС в двойной морали и видят опасность того, что он потеряет авторитет на международной арене, если не обратит внимания на возможные нарушения Израилем международного права, подчёркивает Merkur. Это особенно актуально в контексте усилий ЕС по привлечению стран Латинской Америки, Африки и Азии к более активному сотрудничеству против России в украинском конфликте.

Высшие должностные лица ЕС даже за закрытыми дверями утверждают, что Израиль бомбит гражданскую инфраструктуру Газы без разбора и без особой оглядки на мирных жителей. По данным Министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, на сегодняшний день погибли 7028 человек и более 18 тыс. получили ранения. В Израиле с момента кровавой атаки ХАМАС 7 октября погибло более 1400 человек и около 4 тыс. получили ранения.

Нынешний компромисс не предусматривает всеобъемлющего прекращения огня, но призывает к «гуманитарным паузам» в боевых действиях и созданию «гуманитарных коридоров». Употребление слова «пауза» во множественном числе призвано дать понять, что ЕС не требует от Израиля немедленно и навсегда прекратить борьбу с ХАМАС. Такие страны, как Германия и Венгрия, хотят любой ценой избежать подобного впечатления.

Израиль должен принять все необходимые меры для того, чтобы случившееся не повторилось, заявил в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вместе с Германией, Австрией и Чехией он является одним из самых бескомпромиссных сторонников Израиля в ЕС.

Однако многие партнёры ЕС считают иначе, и об этом можно судить по тексту итоговой декларации. В нём решительно подчёркивается право Израиля на самооборону — но с ограничением, что она должна осуществляться «в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом». Соответственно, хотя использование гражданских лиц в качестве «живого щита» является «особенно прискорбным злодеянием», оно не может служить оправданием для прекращения подачи электроэнергии и воды в сектор Газа.

Растущая критика контрнаступления Израиля проявляется и в планируемом обещании ЕС тесно сотрудничать с партнёрами в регионе, чтобы также облегчить доступ к топливу. Это явно противоречит позиции израильского правительства, которое до сих пор отказывалось разрешить Газе продолжать получать топливо. В планируемом заявлении ЕС говорится, что Евросоюз будет следить за тем, чтобы эта помощь не была использована террористическими организациями не по назначению.

Европейские лидеры особенно обеспокоены возможными последствиями слишком резкой реакции Израиля на террор ХАМАС. От того, каким будет ответ, зависит будущая безопасность всего региона, включая Евросоюз, предупредил глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

Канцлер Олаф Шольц также в очередной раз предостерёг от расширения конфликта, но обратился прежде всего к соседям Израиля: «Не должно случиться так, чтобы на севере, например, «Хезболла» ввязалась в войну своими действиями или чтобы Иран и его сторонники попытались в какой-то степени вмешаться».

Опасения по поводу того, что Израиль своими действиями против ХАМАС может подорвать международное право, Шольц опроверг чёткими словами, пишет Merkur. «Израиль — демократическое государство, руководствующееся очень гуманными принципами, — сказал он. — И поэтому вы можете быть уверены, что израильская армия в своих действиях будет соблюдать нормы, вытекающие из международного права. Я в этом не сомневаюсь».