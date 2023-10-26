NYTimes: Россия выигрывает в ближневосточном конфликте, оставаясь от него в стороне

Несмотря на своё ограниченное влияние, Москва становится «основным бенефициаром» разрастающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, утверждает обозреватель The New York Times Ханна Ноте. Эта война отвлекает внимание от Украины, вынуждает США расходовать ещё больше ресурсов на поддержку союзника и самое главное — позволяет Кремлю расширить раскол между Западом и остальным миром, отмечает колумнист.

В то время как Израиль и ХАМАС погружаются в тотальную войну, Россия выступает скорее «второстепенным, чем ведущим игроком». Тем не менее, несмотря на ограниченное влияние, она становится основным бенефициаром текущего кризиса, пишет обозреватель The New York Times Ханна Нотте.

Прилагая минимальные усилия, Москва «пожинает плоды регионального хаоса». Затяжной конфликт приносит ей выгоду в трёх ключевых областях: в украинском конфликте, в её планах на Ближнем Востоке и в глобальной борьбе идей с Западом. «Не делая ничего особенного, Путин получает то, чего хочет», — утверждает автор статьи.

Прежде всего, по её словам, события в Газе отвлекают западных политиков и общественность от Украины, которой «приходится делить эфир» с Израилем и палестинцами. Опасения, что западные общества начали уставать от поддержки Киева, будут продолжать расти.

В дефиците не только внимание СМИ, но и снаряды. Джо Байден обещает, что США смогут одновременно поддерживатьТель-Авив и Киев, но существуют вероятность, что в конечном итоге ему придётся выбирать, кому из них отправлять оружие. Россия, должно быть, «наслаждается появлением нового и сложного конфликта для Соединённых Штатов, истощающего силы её противников», рассуждает Нотте.

Кроме того, война в Газе угрожает поставить крест на усилиях администрации Байдена по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Срыв Авраамских соглашений даст Москве повод не только «упиться страданиями» Америки, но и расширить сотрудничество с Эр-Риядом в атомной энергетике, а также помешать укреплению арабо-израильского партнёрства против Ирана.

Но самая большая выгода России может касаться мирового общественного мнения. Позиция Москвы по текущему конфликту и открытая поддержка палестинцев совпадают с настроениями на большей части Ближнего Востока, обращает внимание автор статьи.

Но устремления России выходят за рамки Ближнего Востока. Изображая себя Давидом, противостоящим западному Голиафу, она представляет украинский конфликт как антиколониальную борьбу, используя мощное недовольство всего развивающегося мира высокомерием и лицемерием США и их союзников.

«Для России усиление разочарования Западом и даже привлечение новых сторонников её вызова мировому порядку стало бы достижением, ради которого можно рискнуть отношениями с Израилем. То, что такая позиция усиливает напряжённость в Европе, является приятным побочным эффектом», — полагает Нотте.

Иными словами, противоречия между Западом и развивающимися странами нарастают. И Кремль, разумеется, «не упустит шанс ещё больше углубить этот раскол», уверена обозреватель The New York Times.

С начала украинского конфликта и после нападения ХАМАС на Израиль западные правительства пытались убедить остальной мир в том, что глобальный порядок и демократические ценности находятся под угрозой. Но в то время как «спираль насилия» на Ближнем Востоке набирает обороты, Вашингтон и его единомышленники «далеки от победы в битве нарративов».

«Украинский конфликт отошёл на второй план,дипломатия под руководством США на Ближнем Востоке находится в смятении, а Запад и остальные сталкиваются друг с другом над пропастью взаимного непонимания. При таком положении дел Россия сделает всё возможное, чтобы получить выгоду», — заключает Нотте.