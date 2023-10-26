Daily Wire: пока Байден слушает вашингтонских ястребов, на Украине гибнут невинные люди

Джо Байден неоднократно препятствовал мирному урегулированию на Украине, потому что видит выгоду в затягивании конфликта и «истощении» российских вооружённых сил. Цена такого подхода — гибель гражданского населения, рассуждает ведущий Daily Wire Майкл Ноулз.

Самая значительная потеря в этой войне, да и в любой другой, — это гибель невинных мирных жителей. А мы списываем её со счетов. Мы используем эвфемизмы, называем это «сопутствующим ущербом». Сопутствующий ущерб означает смерть ни в чём не повинных людей. И не только на Ближнем Востоке. В украинском конфликте тоже.



Тот факт, что Джо Байден совсем не заинтересован в сворачивании конфликта на Украине. Тот факт, что неоднократно представлялась возможность мирного урегулирования, а Джо Байден говорил: «Спасибо, не надо». Почему? Потому что ястребы в Вашингтоне твердят, что боевые действия на Украине для нас очень полезны, ведь мы можем истощить российскую армию — ещё один эвфемизм! — и продвинуть наши стратегические интересы, что бы это ни значило, и при этом нам даже не надо жертвовать американскими военными, можно просто тратить деньги. Но пока мы «истощаем российскую армию», гибнут невинные люди!



И пока тянется этот вооружённый конфликт, гибнут невинные люди. И пока идёт война на Святой земле, гибнут невинные люди. И уничтожаются произведения искусства и памятники нашей культуры, которым не может быть замены.



Итак, вопрос вот в чём. Даже если к ответу ЦАХАЛ нет никаких претензий, необходимо спросить, в чём заключается цель. В полном уничтожении ХАМАС? Хорошая цель, я только за! Или цель — полное разрушение Газы? Это уже несколько более сомнительно. Израиль обычно очень хорошо заботится о защите мирного населения — по сравнению с другими и, уж конечно, по сравнению с ХАМАС. Но хотим ли мы видеть весь сектор Газа разрушенным? А может быть, цель — смена режима в Иране? Это в интересах Соединённых Штатов? В интересах мировой стабильности?



Какова цель? На этот вопрос должен ответить не только ЦАХАЛ, но и в первую очередь Соединённые Штаты. Потому что Соединённые Штаты продолжают погрязать в этих войнах, теперь уже на десятилетия, без всякого ясного смысла. А разрушение тем временем только ширится, забирая невосполнимое — не только здания, не только произведения искусства, но и людей.



Дата выхода в эфир 24 октября 2023 года.