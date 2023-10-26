TV5 Monde: ООН призывает к гуманитарному перемирию в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа по-прежнему тяжёлая: больницы переполнены, людям не хватает воды, еды и топлива, а грузовики с гуманитарной помощью застряли на границе, передаёт TV5 Monde. Хотя всё больше членов ООН требуют немедленного перемирия, США настаивают лишь на временном прекращении военных действий.

Обстрелы усиливаются, а число жертв продолжает расти. Вчера в Рафахе из-под завалов доставали тела детей.

АБУ АЛИБ ЗААРАБ, житель Рафаха: Они ведут войну не с ХАМАС, а с детьми! Они убивают преднамеренно. Это настоящая бойня!

В больнице сектора Газа раненые покрыты пылью. Врачи перегружены работой. На этом видео карета скорой помощи приехала, когда не было электричества. Пострадавшего госпитализируют под свет телефонов медперсонала.

Блокада палестинской территории лишает 2,2 миллиона жителей сектора Газа доступа к питьевой воде, продовольствию и бензину. Гуманитарная помощь доставляется с трудом: более ста грузовиков по-прежнему застряли на границе с Египтом. По данным палестинского отделения «Красного креста», вчера КПП «Рафах» смогла пересечь четвёртая автоколонна из восьми грузовиков.

Такая помощь крайне необходима, однако её недостаточно. Министр иностранных дел Палестины потребовал на заседании ООН соблюдения международного гуманитарного права.

РИЯД АЛЬ-МАЛИКИ, министр иностранных дел Палестины: Прекратите кровопролитие! Нет такого количества гуманитарной помощи, которой хватит для улучшения ситуации, если продолжаются смерти, если наш народ в секторе Газа сталкивается с разрушением и уничтожением.

Всё больше голосов призывают к прекращению бомбардировок. Генеральный секретарь ООН со своей стороны призывает к немедленному гуманитарному перемирию. Однако Израиль продолжает настаивать на праве защищать свою территорию. В этом его поддерживают Соединённые Штаты, которые считают, что прекращение огня будет выгодно ХАМАС. Они предлагают лишь взять паузу в военных действиях, чтобы доставить гуманитарную помощь.