«Просто позёрство» — Скотт Риттер объяснил, зачем США отправили войска к берегам Израиля

Боевые группы, которые Пентагон развёртывает на Ближнем Востоке, не смогут оказать существенного влияния на набирающий обороты региональный кризис. Эти силы не напугают ни Иран, ни «Хезболлу», но позволяют Вашингтону демонстрировать Тель-Авиву свою солидарность в надежде добиться от него разрядки ситуации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Насколько опасна с точки зрения обострения ситуации отправка двух американских авианосцев? Один находится в Красном море, другой — в Средиземном. Каждый из них сопровождают 10 других кораблей поддержки. Один из них перевозит 2000 ваших бывших коллег из морской пехоты США, готовых выполнять задачу, когда старый Джо бросит их в бой.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Послушайте, я думаю, что всегда полезно иметь морпехов для отправки в особо неспокойные районы, потому что у них есть возможности, которые можно использовать. Они представляют собой экспедиционный корпус, поэтому, если нам придётся эвакуировать посольства, американских гражданских лиц, морпехи смогут провести эти небоевые спасательные операции.

Так что я не против присутствия там морской пехоты. Но какими бы хорошими ни были морпехи — а я считаю, что мы, простите за грубость, чертовски хороши, — их всего 2000. Мы не супермены. И возможности 2000 человек ограничены. Нельзя победить ХАМАС с 2000 человек. Нельзя победить «Хезболлу» с 2000 человек. Нельзя сражаться с Ираном, имея в распоряжении 2000 человек.

Так что любой, кто думает, что размещение там этой амфибийно-десантной группы напугает Иран или кого-то ещё, ошибается. И я надеюсь, что американские военные планировщики — Кирби в их число не входит, он официальный представитель, — но я надеюсь, что Пентагон не считает всерьёз, что таким образом он кого-то впечатлит. Это не так.

Судья, авианосцы уже не так хороши. Я имею в виду, что они собираются делать? У них ограниченное количество самолётов. Им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы бомбить выбранные цели, и пролетать через систему ПВО, с которой мы ранее не сталкивались.

Это просто позёрство. Таким образом Соединённые Штаты пытаются создать видимость деятельности, в то время как за кулисами они отчаянно стараются заставить Израиль разрядить обстановку и не вторгаться в сектор Газа. Но для того, чтобы так разговаривать с Израилем, мы должны демонстрировать поддержку Израиля с помощью развёртывания войск.

Но силы, которые мы развёртываем, не оказывают существенного влияния на современное поле боя, которое образуется. Они не запугают Иран. Они не запугают «Хезболлу». Они даже не запугают шиитских ополченцев в Ираке и Сирии, которые прямо сейчас обстреливают американские базы.

Дата публикации 26 октября 2023 года.