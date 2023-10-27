YouGov: из-за опасений более масштабной войны американцы всё меньше сочувствуют Израилю

Волна произраильских настроений в США пошла на спад, сообщает YouGov со ссылкой на недавно проведённый опрос. Как поясняется в материале, многие американцы обеспокоены дальнейшими последствиями войны между Израилем и ХАМАС, которая, по мнению многих американских респондентов, с большой вероятностью может перерасти в более масштабный конфликт с участием других стран.
Американцы всё меньше сочувствуют Израилю на фоне роста опасений по поводу войны, сообщает аналитическая компания YouGov.
В ближневосточном конфликте американцы с гораздо большей вероятностью будут сочувствовать израильтянам, чем палестинцам, но волна произраильских настроений, последовавшая за произошедшей 7 октября атакой ХАМАС, несколько утихла.
Опрос, проведённый 21—24 октября YouGov совместно с изданием The Economist, показал, что 41% американцев больше сочувствуют израильтянам, по сравнению с 13%, которые сочувствуют палестинцам, и с 28%, которые примерно в равной степени сочувствуют обеим сторонам.
Однако в опросе, проведённом на прошлой неделе, о сочувствии израильтянам заявили 48% американских респондентов, напоминает издание. Доля жителей США, сочувствующих палестинцам, за неделю выросла с 10% до 13%, а обеим сторонам — с 23% до 28%.
Многие американцы обеспокоены дальнейшими последствиями войны между Израилем и ХАМАС. Большинство (59%) считают, что этот конфликт с большой вероятностью приведёт к более широкой войне с участием других стран, а ещё 8% говорят, что это уже произошло. Большинство демократов, республиканцев и независимых респондентов либо ожидают более широкой войны, либо думают, что она уже началась.
Возможные действия США в этом конфликте не пользуются широкой поддержкой населения. Всего 32% американцев считают хорошей идею о переброске дополнительных американских войск ближе к Израилю и сектору Газа. При этом отправку оружия в Израиль хорошей идеей посчитали 39% опрошенных. В обоих случаях противоположную позицию по этим вопросам высказали аналогичные доли американских респондентов.
Между тем большинство американцев поддерживает отправку в сектор Газа продуктов питания, воды и медикаментов: 62% считают это хорошей идеей, 15% — плохой.
В целом же, как отмечается в статье, демократы больше поддерживают гуманитарную помощь палестинцам, а республиканцы больше поддерживают военную помощь Израилю.
Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине.
Cтарший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью телеканалу Fox News, что сектор Газа «будет совсем другим» после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС.
Старший советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что Израиль ещё не призвал эвакуироваться крупнейшую больницу в секторе Газа «Аль-Шифа», на территории которой, по мнению израильских властей, расположен командный центр палестинского движения ХАМАС.