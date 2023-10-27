YouGov: из-за опасений более масштабной войны американцы всё меньше сочувствуют Израилю

Волна произраильских настроений в США пошла на спад, сообщает YouGov со ссылкой на недавно проведённый опрос. Как поясняется в материале, многие американцы обеспокоены дальнейшими последствиями войны между Израилем и ХАМАС, которая, по мнению многих американских респондентов, с большой вероятностью может перерасти в более масштабный конфликт с участием других стран.

Американцы всё меньше сочувствуют Израилю на фоне роста опасений по поводу войны, сообщает аналитическая компания YouGov.



В ближневосточном конфликте американцы с гораздо большей вероятностью будут сочувствовать израильтянам, чем палестинцам, но волна произраильских настроений, последовавшая за произошедшей 7 октября атакой ХАМАС, несколько утихла.



Опрос, проведённый 21—24 октября YouGov совместно с изданием The Economist, показал, что 41% американцев больше сочувствуют израильтянам, по сравнению с 13%, которые сочувствуют палестинцам, и с 28%, которые примерно в равной степени сочувствуют обеим сторонам.



Однако в опросе, проведённом на прошлой неделе, о сочувствии израильтянам заявили 48% американских респондентов, напоминает издание. Доля жителей США, сочувствующих палестинцам, за неделю выросла с 10% до 13%, а обеим сторонам — с 23% до 28%.



Многие американцы обеспокоены дальнейшими последствиями войны между Израилем и ХАМАС. Большинство (59%) считают, что этот конфликт с большой вероятностью приведёт к более широкой войне с участием других стран, а ещё 8% говорят, что это уже произошло. Большинство демократов, республиканцев и независимых респондентов либо ожидают более широкой войны, либо думают, что она уже началась.



Возможные действия США в этом конфликте не пользуются широкой поддержкой населения. Всего 32% американцев считают хорошей идею о переброске дополнительных американских войск ближе к Израилю и сектору Газа. При этом отправку оружия в Израиль хорошей идеей посчитали 39% опрошенных. В обоих случаях противоположную позицию по этим вопросам высказали аналогичные доли американских респондентов.



Между тем большинство американцев поддерживает отправку в сектор Газа продуктов питания, воды и медикаментов: 62% считают это хорошей идеей, 15% — плохой.



В целом же, как отмечается в статье, демократы больше поддерживают гуманитарную помощь палестинцам, а республиканцы больше поддерживают военную помощь Израилю.