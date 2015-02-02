YouGov посчитал «самых уважаемых» в мире: Путин – 11-й

Владимир Путин занял 11 место в списке самых уважаемых мужчин мира по версии портала Yougov. Его опередили Барак Обама, премьер Индии Нарендра Моди, Билл Гейтс и даже далай-лама. Но зато в российской версии списка он оказался вне конкуренции, «разделив» пьедестал почета с победительницей среди женщин – Анжелиной Джоли.