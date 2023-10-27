WT: Пентагон назвал помощь Украине важной для нацбезопасности и полезной для повышения рабочей занятости в США

Минобороны США считает военную помощь Киеву «разумной инвестицией» в национальную безопасность и способом создать высококвалифицированные рабочие места для американцев, сообщает The Washington Times. Следуя этой логике, Пентагон объявил о новом, 49-м транше вооружения для Украины из собственных запасов на сумму в 150 миллионов долларов.

Пентагон вновь отправит на Украину военную технику из своих запасов на общую сумму в $150 млн, пишет The Washington Times. Киев получит всё необходимое — от ракет и артиллерийских снарядов до одежды для холодной погоды и очков ночного видения, а также 2 млн патронов для стрелкового оружия.

Как рассказывает издание, в четверг Министерство обороны США объявило о 49-м транше из своих военных запасов для помощи Киеву. В заявлении Пентагон подчеркнул, что такой шаг ещё раз подтверждает готовность Соединённых Штатов поддерживать украинцев. «Военная помощь Украине — разумная инвестиция в нашу национальную безопасность, — объяснили в Минобороны. — Она помогает не допустить расширения конфликта в регионе и сдерживать возможную агрессию по другим направлениям, при этом укрепляя нашу оборонную промышленность и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев».

В Пентагоне подчеркнули, что поддержка Украины не сократится из-за военной помощи, которую США оказывают Израилю. По словам министерства, администрация Байдена призывает конгресс принять дополнительное финансирование для того, чтобы Киев гарантированно получил необходимое вооружение. The Washington Times напоминает, что с начала СВО Вашингтон отправил Украине военной помощи почти на $44 млрд.