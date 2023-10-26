Politico: Белый дом теперь обосновывает помощь Украине ростом экономики США

Последние полтора года в своих призывах оказывать помощь Украине Байден чаще всего выдвигал аргументы, вращающиеся вокруг таких возвышенных идей, как необходимость защищать демократию, а также делал акцент на том, что, если Владимир Путин добьётся успеха, национальная безопасность Соединённых Штатов окажется под угрозой. Однако, пишет Politico, данные тезисы больше не работают, поэтому администрация Байдена теперь делает акцент на том, что дальнейшая поддержка Украины позволит создавать рабочие места для американцев.

Представители администрации Байдена распространили новые основные тезисы среди демократов и республиканцев, которые продолжают выступать за предоставление поддержки Киеву. Как рассказали Politico пятеро осведомлённых сотрудников Белого дома и законодателей, попросивших не называть их имена, в них акцент сделан на том, что дальнейшая поддержка Украины позволит создавать рабочие места для американцев.

Этот шаг, которому предшествовало обращение Джо Байдена к американцам, прозвучавшее на прошлой неделе, был предпринят в преддверии выборов нового спикера палаты представителей. Белый дом старается апеллировать к патриотическим чувствам, чтобы убедить несогласных республиканцев не только оказывать поддержку Украине, но и принять важный законопроект, включающий средства для помощи Израилю.

«Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с американской оборонной промышленностью, что позволяет наращивать наш потенциал и удовлетворять потребности Соединённых Штатов и наших союзников и сейчас, и в будущем», — говорится в копии тезисов, с которыми удалось ознакомиться репортёрам Politico.

«Этот дополнительный запрос позволит инвестировать более 50 миллиардов долларов в американский оборонно-промышленный комплекс — тем самым гарантировав, что наши вооружённые силы будут оставаться самой боеспособной, мощной и наилучшим образом оснащённой армией, которую мир когда-либо видел. Также это позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места в США», — говорится в документе.

Как отмечают авторы материала, эти тезисы служат своего рода признанием того, что администрации Байдена предстоит проделать серьёзную работу, чтобы добиться принятия законопроекта о дополнительной помощи иностранным государствам на сумму $106 млрд, — и что аргументы, вращающиеся вокруг темы интересов национальной безопасности, не принесли нужных результатов.

Предложение Белого дома является отголоском позиции одной влиятельной фигуры из противоположного политического лагеря — лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла. В марте 2022 года в своём выступлении в сенате Макконнелл предупредил, что, хотя специальная военная операция России длится уже второй месяц, американская оборонно-промышленная база всё ещё «дремлет». С первых дней боевых действий на Украине он неоднократно призывал Байдена использовать Закон о военном производстве для наращивания объёмов выпуска оружия.

И, хотя активность поддержки Украины со стороны Республиканской партии слабеет, лидер сенатского меньшинства в минувшие выходные выступил в нескольких воскресных ток-шоу, чтобы убедить республиканцев не отделять помощь Израилю от военного конфликта в Европе.

«На Украине не убивают американцев. Мы наращиваем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших крупнейших противников. Я не могу понять, что в этом плохого. Считаю, это замечательно, что они защищаются», — заявил Макконнелл в программе Face the Nation на канале CBS.

По словам сотрудников Белого дома, они поддерживают связь с Макконнеллом на протяжении всего украинского конфликта. Помощник Макконнелла не стал комментировать его общение с администрацией Байдена.

Между тем чиновники Министерства обороны также передали в конгресс информацию, демонстрирующую, что благодаря помощи Украине американская промышленная база получила инвестиции почти на $20 млрд. Сюда входят контракты на сумму почти $3,1 млрд, направленные на расширение мощностей промышленной базы страны, включая увеличение объёмов производства артиллерийских снарядов примерно в шесть раз всего за три года.

Как напоминает издание, последние полтора года в своих призывах оказывать помощь Украине Байден чаще всего выдвигал аргументы, вращающиеся вокруг таких возвышенных идей, как необходимость защищать демократию, а также делал акцент на том, что, если Владимир Путин добьётся успеха, национальная безопасность Соединённых Штатов окажется под угрозой.

Между тем сотрудники Белого дома отмечали, что украинский кризис ударил по кошелькам американцев. Они настаивали, что именно этот конфликт стал причиной роста цен, особенно цен на заправках — хотя словосочетание «путинское повышение цен» так и не прижилось, — и предупреждали, что в случае поражения Киева экономические проблемы усугубятся. Теперь же тон «экономических» аргументов меняется, и представители Белого дома призывают законодателей продвигать более позитивные доводы.

Эта перемена в тоне и посыле происходит на фоне того, что, как показывают результаты опросов, всё больше американцев начинают скептически относиться к усилиям по оказанию помощи Украине — и к тому, как Байден управляет экономикой Соединённых Штатов.