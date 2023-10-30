JF: пока Вашингтон «утопает в трясине», Москва находит широкую поддержку своей позиции по Ближнему Востоку

Россия использует провал, допущенный США в отношении Израиля и Палестины, в своих дипломатических интересах, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор Джон Миршаймер. По его словам, Владимир Путин приводит разумные доводы по решению конфликта, которые находят отклик у огромного количества людей по всей планете.

Что случилось с Владимиром Зеленским? Что происходит на Украине, в то время как внимание всего мира, судя по всему, приковано к Израилю и ХАМАС?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, профессор политологии: Нет никаких сомнений в том, что Украина, которой мы с вами уделяли много времени в течение последних полутора лет, оказалась вытеснена с передовиц. Более того она очутилась на последних страницах. Полагаю, что отчасти это связано с тем, что на Украине происходит не так уж много.

Совершенно очевидно, что контрнаступление, начавшееся 4 июня, закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Но масштабного наступления (ВСУ. — ИноТВ) больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта. Но на данный момент они не собираются проводить крупное наступление. Так что в принципе ситуация пока стабилизировалась.

Использует ли Владимир Путин каким-либо образом столкновение Израиля с ХАМАС для своей выгоды — дипломатически или закулисно?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: О, он определённо использует происходящее в дипломатических целях. Как и китайцы. Путин сказал, что американцам — в первую очередь, Джо Байдену, — не удалось справиться с палестинской проблемой. И причина, по которой сейчас идёт эта война на Ближнем Востоке, заключается в провале американской политики.

По сути, он делает акцент на том же самом моменте, о котором я говорил ранее, — на отношении администрации Байдена к палестинской проблеме. И, конечно же, он приводит аргументы в пользу плана два государства для двух народов. Он также выступает с доводами в пользу уважения прав как палестинцев, так и израильских евреев. И этот довод звучит как музыка для ушей огромного количества людей по всей планете, включая многих евреев.

Поэтому я думаю, что Путин в настоящий момент занимает завидное положение по данному конкретному вопросу, в то время как администрация Байдена находится в глубокой грязи.



Дата публикации 27 октября 2023 года.