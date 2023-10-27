Bloomberg: помощь Украине и Израилю собираются разделить

Палата представителей США рассмотрит новую военную помощь Украине и Израилю отдельными пакетами, о чём заявил её новый спикер Майк Джонсон. Как сообщает Bloomberg, это осложнит попытки президента Джо Байдена обеспечить поддержку обоим союзникам США.

Палата представителей рассмотрит новую военную помощь Украине и Израилю отдельными пакетами, о чём заявил её новый спикер. Как пишет Bloomberg, это осложнит попытки президента Джо Байдена обеспечить поддержку обоим союзникам США.

«Общее мнение республиканцев в палате представителей таково: мы должны разделить эти вопросы», — рассказал спикер Майк Джонсон. По его словам, он изложил эту точку зрения официальным лицам из Белого дома после встречи с Байденом, которая состоялась ранее.

Как напоминает издание, администрация Байдена запросила у конгресса $106 млрд на внеочередную помощь Украине, Израилю и другим странам, надеясь, что она сможет получить полную сумму, объединив всё в единый пакет. Но всё более скептическое отношение республиканцев из палаты представителей к Украине стало одним из самых спорных вопросов, который серьёзно повлиял на борьбу за кандидатуру спикера, длившуюся три недели и завершившуюся в среду избранием Джонсона.

Джонсон — республиканец из Луизианы, и ещё неделю назад он был мало кому известен. Новый спикер заявил, что США не оставят Украину и что победа России придаст смелости не только ей, но и Китаю в отношении Тайваня. Однако он добавил, что для продолжения помощи Украине придётся отчитаться за те деньги, что уже потрачены.

«Израиль — это отдельный вопрос, — сказал Джонсон. — Но есть одно обстоятельство, которое отличает республиканцев в палате представителей от другой команды. Мы найдём в бюджете деньги, которые можно сэкономить. Мы не просто печатаем деньги для их отправки за рубеж. Мы кое-что сократим, чтобы сделать это».

По словам спикера, республиканцы в палате представителей предложат для Израиля пакет на $14,5 млрд, что немного больше запрошенной Байденом суммы.