Bloomberg: помощь Украине и Израилю собираются разделить
Палата представителей рассмотрит новую военную помощь Украине и Израилю отдельными пакетами, о чём заявил её новый спикер. Как пишет Bloomberg, это осложнит попытки президента Джо Байдена обеспечить поддержку обоим союзникам США.
«Общее мнение республиканцев в палате представителей таково: мы должны разделить эти вопросы», — рассказал спикер Майк Джонсон. По его словам, он изложил эту точку зрения официальным лицам из Белого дома после встречи с Байденом, которая состоялась ранее.
Ссылки по теме
-
WT: Пентагон назвал помощь Украине важной для нацбезопасности и полезной для повышения рабочей занятости в США
-
FAZ: в тени от войны в Израиле ЕС хочет пересмотреть формат и размер военной помощи Украине
-
TAC: американская помощь лишь усугубит антидемократические тенденции киевского режима
-
Politico: Белый дом теперь обосновывает помощь Украине ростом экономики США