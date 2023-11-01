NYT: ФБР сообщило, что американские евреи и мусульмане под угрозой после атак ХАМАС на Израиль

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что из-за войны между Израилем и ХАМАС резко увеличилось число нападений и угроз на религиозной почве как против евреев, так и против мусульман в США. Кроме того, крупнейшие террористические группировки призвали своих сторонников совершать нападения на евреев в Соединённых Штатах и Европе, сообщает The New York Times.

Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что война между Израилем и ХАМАС подняла вероятность нападения на американцев на новый уровень и увеличила угрозу для евреев и мусульман в Соединённых Штатах. «Мы считаем, что действия ХАМАС и его союзников послужат примером, подобного которому мы не видели с тех пор, как ИГ* создало свой так называемый халифат несколько лет назад», — заявил Рэй сенаторам комитета по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел.

«Нынешняя война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в Соединённых Штатах на совершенно другой уровень», — добавил он. Число антисемитских нападений в США росло ещё до войны, отчасти из-за пропаганды новых националистических групп. Но после нападения ХАМАС 7 октября их количество резко возросло и, по словам Рэя, достигло исторически высокого уровня.

Ряд иностранных террористических группировок призвали атаковать американцев и, в частности, евреев. Так, «Исламское государство» призвало к нападениям на еврейские общины в Соединённых Штатах и Европе. А «Аль-Каида»** призвала исламские движения формировать «спящие ячейки» и поддерживать «операции против евреев и их интересов».

Впрочем, война вызвала политический раскол и в самих США, отмечает автор статьи. В некоторых американских университетских кампусах срывают плакаты с изображением жертв, похищенных ХАМАС 7 октября, в знак протеста против обстрелов Израилем сектора Газа.

Евреи составляют менее 3% американского населения, но даже до 7 октября они становились жертвой около 60% преступлений на почве религиозной ненависти. Но теперь число таких нападений выросло. Так, в период с 7 по 23 октября в США произошло 312 антисемитских действий, 190 из которых были напрямую связаны с войной. Например, 15 октября на Центральном вокзале Нью-Йорка нарушитель ударил женщину по лицу только за то, что она была еврейкой.

Впрочем, участились и нападения на мусульман и арабов в США. Совет по американо-исламским отношениям заявил, что получил более 700 жалоб, включая сообщения о случаях предвзятости и угрозах стрелять и убивать американских мусульман в период с 7 по 25 октября. По их словам, в последний раз такое количество инцидентов и угроз было только в 2015 году, когда Дональд Трамп, тогда кандидат в президенты, заявил, что запретит мусульманам въезд в США.

Самым громким из этих недавних нападений стало убийство шестилетнего американца палестинского происхождения в Иллинойсе. Хозяин дома, где жили мальчик и его мать, был арестован за нанесение ножевых ранений им обоим, напоминает The New York Times.