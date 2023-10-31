Hill: американцы боятся терактов в США из-за войны в Израиле

Недавний опрос компании NewsNation/ Decision Desk показал, что почти 80% американцев боятся, что война в Израиле может привести к терактам на территории Соединённых Штатов, сообщает издание The Hill. Лишь 22% опрошенных не переживают по поводу возможных терактов в стране. При этом 70% респондентов уверены, что США слишком поддерживают Израиль на протяжении всего конфликта, а 29% считают, что американская поддержка для главного союзника на Ближнем Востоке могла бы быть и больше.
Свежий опрос компании NewsNation/ Decision Desk показал, что 8 из 10 американцев боятся, что война в Израиле может привести к терактам на территории Соединённых Штатов, сообщает издание The Hill. Лишь 22% опрошенных не переживают по поводу возможных терактов в стране.
Около 70% респондентов уверены, что США слишком поддерживают Израиль на протяжении всего конфликта, а 29% считают, что американская поддержка для главного союзника на Ближнем Востоке могла бы быть и больше.
The Hill пишет, что около половины опрошенных довольны тем, как Байден ведёт работу по урегулированию этого конфликта, однако 48% с ним не согласны. На вопрос, одобряют ли они решение отправить военную помощь Израилю, 70% дали положительный ответ и лишь 20% признали, что не поддерживают такой шаг.
Издание напоминает, что обострение конфликта на Ближнем Востоке случилось примерно три недели назад после неожиданного нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли уже около 1400 израильтян, а 200 человек были взяты боевиками в заложники. В ответ Израиль стал наносить массированные удары по территории Газы, из-за чего погибло более 8000 человек, включая детей.
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