Сенатор США: Америка не может вести сразу три войны — надо реально оценивать свои возможности

Существует разница между тем, чего США хотят добиться во внешней политике и на что они реально могут рассчитывать, заявил сенатор Джей Ди Вэнс в интервью Face the Nation. Возможности Америки не безграничны, она не располагает достаточным потенциалом для ведения войны на три фронта. Поэтому глупо пытаться одновременно бороться с Китаем и при этом вести две опосредованные войны, уверен сенатор.

Я хочу поговорить об одном моменте, по которому вы очень ясно высказываете свои сомнения. Это Украина. Мы совсем недавно слышали слова нового спикера палаты представителей — вы с ним сходитесь в том, что касается разделения пакета помощи Израилю и Украине. Однако он сказал: «Мы не можем позволить Путину победить на Украине, потому что я не верю, что на этом он остановится. Мы не собираемся их бросать». Какая часть этого заявления вызывает у вас возражения?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор США: Да в общем-то никакая. В том смысле, что, если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой и выгнать Путина с Украины, я бы это сделал. Но мы должны признать, что есть разница между тем, что мы хотим, чтобы произошло, и тем, что реально может произойти. У Америки ограниченные возможности. Взять тот же израильский конфликт. Израильтяне хотели бы воспользоваться 300 тысячами артиллерийских снарядов, но не имеют к ним доступа. Почему? Потому что мы отправили их на Украину. Перед нами стоит растущая угроза Китая в Восточной Азии; Тайвань нуждается в оружии, но мы не можем его отправить, потому что поставили его на Украину. Мы должны сосредоточиться на чём-то одном. Это всё, что я хочу сказать.

Что касается этой части вопроса: лидер Макконнелл много времени говорил о 60 миллиардах долларов для Украины. На самом же деле, это не совсем точно, поскольку 45 миллиардов от этой суммы предназначены для развития промышленной отрасли, включая артиллерию, производимую в Огайо.

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Всё верно.

У вас в Огайо располагается компания по производству танков и боевых машин, General Dynamics. Так вы против этого? Против выгоды вашему же штату?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Послушайте, я не имею ничего против выгоды штату, но конкретно с этой политикой мы должны быть осторожны, Маргарет. Мы должны помнить, что мы не можем щёлкнуть выключателем и в одночасье пробудить промышленную мощь Америки. На это уйдут годы.

Значит, вы всё-таки хотите инвестиций в промышленное строительство?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Я хочу инвестировать в промышленное строительство в интересах национальной безопасности Америки, а не вбрасывать миллиарды долларов в Украину прежде, чем это промышленное строительство будет осуществлено.

Так почему бы не сделать это приоритетной задачей?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Именно! Я об этом и говорю. Мы должны поставить в приоритет наращивание американской промышленной базы и использовать её для наших настоящих союзников, таких как Израиль, и, конечно же, для борьбы с растущей угрозой в Восточной Азии. Я просто хочу сказать, что, даже если мы бросим все усилия на восстановление промышленной мощи страны, у нас всё равно не хватит сил для ведения войны на три фронта. Мы должны выбрать, и я думаю, что нам следует сосредоточиться на Израиле и Тайване.

Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.