Два конфликта оказались не под силу: Politico — о том, как кризис на Ближнем Востоке пошатнул внешнеполитические амбиции ЕС

Хотя Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен ставит масштабные геополитические цели, появление в европейской повестке второго конфликта в виде вооружённых действий на Ближнем Востоке сразу же оказалось для европейского аппарата серьёзным испытанием, пишет Politico. Как поясняет обозреватель издания, необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только идёт во вред Украине, но и демонстрирует слабость и разобщённость ЕС на ближневосточном направлении.

Лидеры ЕС, собравшись в четверг на очередной саммит, настаивали на том, что справятся и с конфликтом на Украине, и с войной на Ближнем Востоке, а к тому же сумеют приглядывать за очагами напряжённости на Балканах и в Нагорном Карабахе — но все эти заявления нужно воспринимать осторожно, пишет Politico. Как полагает обозреватель издания, европейские официальные лица уже сейчас признают, что конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС всё сильнее заслоняет собой украинский кризис в глазах европейцев, и боевые действия в секторе Газа стали главной темой саммита.

Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая намеревалась превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьёзным испытанием для европейцев, особенно если вспомнить, что им до сих пор не удаётся в полной мере выработать единую позицию по Израилю, рассуждает автор статьи. Как подчёркивает журналист, даже, казалось бы, такой простой шаг, как необходимость призвать к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, уже спровоцировал целый «дипломатический вальс»: тогда как определённое движение в этом направлении и есть (в основном благодаря усилиям правительства Испании), Германия и ряд других стран блока не решаются делать призывы к длительной паузе в боевых действиях, опасаясь, что подобные заявления могут быть расценены как посягательство на право Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

Хотя конфликт на Украине в 2022 году произвёл живительный эффект на единство стран ЕС, заставив их проявить доселе невиданную сплочённость, ближневосточный кризис, несмотря на столь же далеко идущие последствия, европейцев солидаризировал уже совсем не так сильно, говорится в материале Politico. Как разъясняет обозреватель издания, это отчасти связано с тем, что отдельные лидеры боятся конфликтов внутри собственных стран между сторонниками Израиля и палестинцев, а также прочих проявлений дестабилизации, будь то нападения отдельных боевиков или же масштабные акции протеста. Недавние теракты во Франции и Бельгии эти опасения обострили — а к тому же они в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь будущего года, играют на руку различным ультраправым партиям, отмечает автор.

Европейские эксперты признают, что урегулирование обоих конфликтов одновременно станет сложной задачей для Европы, поскольку ей придётся разделять внимание и финансовые ресурсы между Украиной и Газой — и сохранять те же объёмы макроэкономической и военной помощи в адрес Киева будет трудно, пишет Politico. В Киеве, по всей видимости, это чувствуют: украинские власти стали ещё активнее призывать Запад сохранять поставки военного назначения, включая боеприпасы и средства ПВО, а в четверг к лидерам ЕС обратился со специальным посланием Владимир Зеленский, подчёркивает журналист издания.

Тем временем Польша и Прибалтика, которые остаются самыми верными союзниками Украины внутри ЕС, предупреждают своих западноевропейских коллег о том, что им не следует упускать из виду бовые действия на восточных рубежах блока. По данным Politico, на отвлекающий фактор Ближнего Востока уже посетовал в прошлый понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис — но с ним согласны и дипломаты из ряда других стран ЕС, которые полагают, что от «драматичных событий, разворачивающихся на его заднем дворе», блоку отвлекаться нельзя.

И всё же политика Брюсселя на ближневосточном направлении уже начала вредить его украинским инициативам: так, моральный авторитет, которым ранее располагал Брюссель в развивающихся странах и, в частности, в исламском мире, стремительно улетучивается, поскольку там позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, предупреждает обозреватель Politico. Как отмечают эксперты, чем больше будет расти число погибших мирных жителей Газы, тем сильнее будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты.

Между тем ЕС успел навредить и своим собственным внешнеполитическим амбициям, продемонстрировав после нападения на Израиль боевиков ХАМАС «какофонию и разногласия»: один из членов Европейской комиссии заявил, что Евросоюз приостанавливает оказание помощи палестинцам, но его тут же поправил другой, разъяснив, что программа помощи приостанавливаться не будет, а лишь будет пересмотрена; в итоге же глава комиссии Урсула фон дер Ляйен совершила визит в Израиль — и попала под шквал критики со стороны Европейского же парламента, где сочли, что такой жест стал слишком предвзятым, и отметили, что чиновница так и не стала призывать Израиль соблюдать международное право в отношении Газы, перечисляет обозреватель Politico. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да ещё и у всех на виду, — это уже совершенно друго дело, отмечает журналист.