Fox News: Байдену мало хаоса в своей стране — он сеет его по всему миру

Под руководством Байдена страдает не только Америка, но и весь мир, заявил ведущий Fox News Шон Хэннити. По его мнению, президент США не способен управлять ни внутренней, ни внешней политикой своей страны. Конфликты в Израиле и на Украине, растущее влияние Ирана и Китая, проблемы на южной границе и растущая инфляция — судя по всему, Байден хорошо справляется только с тем, чтобы создавать всем проблемы.

С вами Hannity, а также катастрофа, устроенная Байденом в Америке. Сегодня вечером израильские солдаты сражаются с ХАМАС в Газе, другие подразделения ЦАХАЛ ведут бои с «Хезболлой» в Ливане. Американцы и сотни других людей по-прежнему находятся в заложниках под землёй в Газе, в сети из 300 миль подземных тоннелей для террористов, которые убивают израильтян и берут их в заложники. Это война, которую ХАМАС ведёт против Израиля уже несколько десятилетий. Настало время Израилю выиграть эту войну.

Между тем американские солдаты находятся в Ираке и Сирии: они продолжают подвергаться нападениям со стороны иранских пособников по всему региону. Две мощные авианосные ударные группы США находятся сейчас в Средиземном море, недалеко от Израиля. И имейте в виду: вот в таком состоянии сейчас находится мир при вашем президенте Джо Байдене.

Ещё один масштабный конфликт, который всё ещё бушует недалеко от нас: сотни тысяч погибших на Украине и миллионы беженцев. Потому что Джо хочет, по сути, вести опосредованную войну с Россией и освободить Европу от выполнения своей части обязательств.

Вернёмся на родину. Что происходит у нас дома? Китай скупает акры, тысячи акров сельскохозяйственных угодий и ранчо в нашей стране вблизи американских военных объектов, угрожая при этом нашим союзникам и нашим солдатам в Тихом океане. Они летают на своих шпионских аэростатах над нашими военными базами, собирая информацию, бросают вызовы нашим истребителям в международном воздушном пространстве или нашему флоту в международных водах. Вот чем занимаются китайцы. И им это сходит с рук.

Тем временем посмотрите на нашу экономику. Инфляция зашкаливает, жильё стало не по карману — фиксированная ставка более 8 процентов за 30-летнюю ипотеку. А уровень антисемитизма, откровенного левого фанатизма и ненависти в нашей стране вырос до таких масштабов, каких я совершенно не ожидал увидеть на своём веку, и сомневаюсь, что многие из вас думали, что увидят на своём.

И, кстати, вы заметили, что ситуация на границе — это полная катастрофа? При Джо Байдене к концу этого года через нашу границу в страну попадут более восьми миллионов нелегальных иммигрантов. Может быть, девять, а может быть, и десять миллионов — это примерное население Нью-Йорка. Таково положение дел в стране при Джо Байдене, вашем президенте.

В том числе, кстати, границу пересекли 659 человек из Ирана. Что иранцы делают на нашей границе? 538 человек из Сирии, а также тысячи других иностранцев с Ближнего Востока, представляющих особый интерес. Зачем они сюда едут? Кто платит им, чтобы они приезжали? Почему не проводится никакой реальной проверки людей, пересекающих границу? Я могу вам сразу сказать: следующее 11 сентября почти наверняка будет организовано и спланировано внутри нашей собственной страны. Спасибо, Джо Байден!

Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года.