Redacted: либеральная система образования США не способна производить успешных людей

Всё больше американцев разочаровываются в системе образования США и отдают предпочтение программам других стран, сообщает Redacted. Так, среди обеспеченных и способных учеников в США растёт популярность курса «русской математики». При этом заниженные стандарты по отношению к темнокожим и малоимущим ученикам ведут к тому, что дети вовсе не хотят заниматься: нет ожиданий — нет мотивации, уверены ведущие подкаста.

Сейчас речь идёт не о конкуренции с Китаем, Японией или Россией. Хотя, на самом деле, знаете ли вы, что более состоятельные родители в США доплачивают, чтобы их дети изучали математику по российской программе? Сейчас эта «русская математика» переживает новую волну популярности. Вот февральская статья в The Wall Street Journal о том, как русская математика становится обязательным курсом для преуспевающих учеников.

Это происходит потому, что мы стали осознавать, что наша собственная система образования настолько не соответствует стандартам, что нам приходится учиться у других стран, которые продолжают стремиться к совершенству. Мы не можем доверять тому, что сейчас представляет из себя наша система. По сути, если у России есть стремление к совершенству, то у нас его нет. У нас не то что нет стремления к совершенству — у нас нет стремления вообще к чему-либо.

Многие из этих родителей просто устали от этой политики образования и хотят, чтобы их дети получали основательное образование по тем или иным предметам без обсуждения того, можно ли усвоить эти предметы в зависимости от вашего цвета кожи. Это возвращает нас к спорам об антидискриминационной политике. Верховный суд только этим летом отменил так называемые позитивные действия, а либералы посчитали, что это ставит цветных людей в невыгодное положение, якобы они не могут добиться успеха без этих льгот.

Мне нравятся слова этого человека, который написал в X: «Теперь самые привилегированные на планете *****, — я убрала ради вас неприличное слово, — решили, что исторически ограниченные в правах люди могут пойти…» Ой, а вот и нет. Второе неприличное слово я не убрала, извините. Решила замазать только одно, мы сегодня не очень строгие в отношении цензуры. Ладно, редакторская работа — не мой конёк. В общем, другой человек ответил ему: «Говорить, что ни один цветной человек не сможет добиться успеха в обычной системе, основанной на заслугах, — это не то, чем стоит гордиться». То есть, по сути, тем самым вы не показываете своё сострадание — вы как раз-таки проявляете расизм, но в отношении ожиданий. Это то, что мы называем слепой приверженностью низким ожиданиям. Когда вы говорите людям: «О, ты не справишься с этим, бедняжка, давай мы просто понизим для тебя стандарты, чтобы у тебя всё получилось»…

Либеральные круги коллективно решили, что проявлять сострадание — это значит позволять людям гнить, становиться слизняками и не вдохновлять их на стремление к лучшему. Это значит говорить другим людям, которые отличаются от вас, что они слишком глупы, чтобы соответствовать тем стандартам, которым соответствуете вы сами. «Ой, это для меня, бедный маленький цветной человек, это не для тебя! Ты беги пей свой Gatorade, тебе этого не понять». Да ведь это и есть расизм в чистом виде!

И опять же я вижу, что гораздо больше возможностей для академических успехов у тех детей, чьи родители могут оплатить занятия по подготовке к экзаменам SAT, курсы по русской математике, в семьях, где ребёнку не нужно нянчиться с братьями и сёстрами, а можно заниматься. Я понимаю эту точку зрения. И эти дети должны иметь доступ к академическому росту. Но получается, что мы имеем образовательную программу, которая благоприятствует богатым. Мы должны подумать о том, чтобы изменить её, не нанося реального ущерба детям из малоимущих семей. И при этом не отбрасывать все ожидания, чтобы они в итоге никогда не добились успеха.

Например, подумайте о ребёнке, которому говорят: «Ты должен смотреть за братьями и сёстрами, пока твои родители пашут на трёх работах и готовят ужин, поэтому не беспокойся об учёбе — всё равно сдашь». Добьётся ли такой ребёнок успеха в жизни? Что этот ребёнок будет замотивирован делать, когда ему говорят, что нет никаких стандартов, которым он должен соответствовать, — просто будь разнорабочим для своей семьи, делай всё, что хочешь, и смотри YouTube столько, сколько пожелаешь?

Дата выхода в эфир 29 октября 2023 года.