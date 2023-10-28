«Ошибочно и опасно» — обозреватель Responsible Statecraft о попытках Байдена протащить поддержку Киева и Израиля с помощью довода о рабочих местах

Байден решил опираться на ложную концепцию о том, что деньги, выделяемые Киеву и Израилю, принесут США экономические выгоды, пишет обозреватель Responsible Statecraft Уильям Хартунг. По словам автора, утверждения о том, что военную поддержку следует оказывать, поскольку она создаёт рабочие места в Америке, ошибочны и опасны. Он поясняет, что подобный довод можно применить для поддержки любого конфликта или любой программы вооружений.

Помощь Израилю и Украине — это не программа по созданию рабочих мест в США, пишет в своей статье для Responsible Statecraft Уильям Хартунг, старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси.



Президент США Джо Байден решил опираться на ложную концепцию о том, что деньги, выделяемые на израильтян и украинцев, принесут Америке экономические выгоды. В частности, чтобы убедить американский конгресс одобрить экстренный пакет помощи на сумму более $100 млрд, которые должны пойти преимущественно Киеву, Израилю и Тайваню, администрация Байдена заявляет о том, что поставки американского оружия станут поддержкой для американского рынка труда.



Есть много способов создать больше качественных рабочих мест, не прибегая к увеличению расходов на вооружения, отмечает автор. Практически любая другая форма государственных расходов или даже снижение налогов обеспечивают больший рост занятости, чем военные траты.



Конфликты на Украине и в Газе различны по своему характеру и требуют разных подходов. Но обсуждение целей и последствий поставок американского оружия Украине и Израилю не может быть более актуальным. Это особенно верно в случае с Израилем, если учесть огромные человеческие потери, которые вызывают его удары по Газе, а также реальную опасность более широкой войны на Ближнем Востоке.



Использование довода о рабочих местах для продвижения инициативы по передаче оружия — это движение совершенно не в том направлении. Продажа оружия воюющим странам должна оправдываться последствиями для безопасности и прав человека, а не создаваемыми рабочими местами и генерируемыми прибылями.



Автор считает, что в случае с Украиной важно поддерживать её способность противостоять России, хотя отправка оружия без сопутствующей дипломатической стратегии рискует спровоцировать длительную и изнурительную войну, которая может даже привести к эскалации конфликта до прямой американо-российской конфронтации.



Между тем утверждения о том, что военную поддержку следует продолжать, поскольку она создаёт рабочие места в Америке, ошибочны и опасны. Подобный довод можно применить для поддержки любого типа конфликта или любой программы вооружений, независимо от того, нужны они или нет.



«Переход на менее милитаризованную внешнюю политику вкупе с сокращением бюджета Пентагона, который стремительно приближается к 1 триллиону долларов в год, откроют путь к построению более мирной и устойчивой экономики, — считает Уильям Хартунг. — Но главным приоритетом — особенно в отношении Израиля и Газы — должно быть прекращение убийств и прекращение войны, а не обсуждение экономических эффектов от расходов на вооружения. Доводу о рабочих местах не должно быть места в этой дискуссии с чрезвычайно серьёзными последствиями».