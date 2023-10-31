Худшее для наших интересов — американский подполковник об опасности для США новой войны на Ближнем Востоке

В последнее время участились нападения на американские войска в Ираке и Сирии. На данный момент их было уже 20, сообщает Fox News. Пентагон заявляет, что США наносят ответные удары в рамках сдерживания. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что пришло время задать неудобный вопрос: а что вообще американские войска делают в Сирии и Ираке? Ведь это лишь множит уязвимые точки, ставит войска под удар и повышает риск втягивания США в очередную войну.

США наносят ответный удар по группировкам, поддерживаемым Ираном, в ответ на растущие нападения на американские войска в Ираке и Сирии. Пентагон заявляет, что они готовы сделать это снова в рамках стратегии сдерживания.

К нам присоединяется подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Он является старшим научным сотрудником и военным экспертом по приоритетам обороны. Подполковник, спасибо, что присоединились к нам.

Хочу ещё раз познакомить наших зрителей с географией на данный момент. Эти авиаудары США по силам, связанным с Ираном, в Сирии расположены здесь, в Абу-Камале, на сирийско-иракской границе.

Какое сообщение мы здесь посылаем, подполковник, если посмотреть на временную шкалу и количество нападений на американские войска на Ближнем Востоке. Уже 20 нападений на данный момент. Что можно сказать про американский ответ в данном случае? Достаточно ли этого или Вы ожидаете большего?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник в отставке: К сожалению, я ожидаю, что будет ещё больший ответ. Но, послушайте, нам стоит сделать шаг назад и задать более серьёзный вопрос. Почему вообще американские войска находятся в Сирии и Ираке?





Интересно, что четыре года назад я выступал на этом канале с Харрисом Фогнером. И я говорил про президента Трампа, который заявил, что он выведет все наши войска из Сирии. И в то время я сказал, что я полностью поддерживаю этот шаг, потому что это просто создаёт уязвимые точки для нашей страны.





Это даёт возможность группировкам, поддерживаемым Ираном, атаковать их. Они не представляют никакой ценности для нашей страны, а мы подвергаем опасности наши войска. Их нужно оттуда вывести. Я говорил это тогда и повторяю сегодня.





Не должно стоять вопроса, сколько раз мы должны ударить по этим группам или должны ли мы нанести удар по Ирану, потому что это может втянуть нас в очередную ближневосточную войну. А это самое худшее, что может произойти для национальных американских интересов сегодня.





Нам нужно уменьшить нашу уязвимость и вытащить наших парней оттуда.

Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.