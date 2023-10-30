Обозреватель Bloomberg: администрация Байдена не готова одновременно противостоять вызовам со стороны России, Китая и Ирана

Администрация президента США Джо Байдена плохо подготовлена с точки зрения интеллектуальных и материальных ресурсов к тому, чтобы противостоять сразу трём угрозам — Китаю, России и Ирану, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. США необходимо поддерживать одновременно Украину и Израиль, а также пытаться сохранить жизнеспособность своего ядерного арсенала для сдерживания Китая и России.

Атака ХАМАС на Израиль способствовала началу новой фазы во внешней политике Джо Байдена — уже третьей за три года его пребывания на посту президента Соединённых Штатов. Как отмечает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс, новая фаза характеризуется почти повсеместными кризисами и плохой подготовленностью к ней с точки зрения интеллектуальных и материальных ресурсов Вашингтона.

По мнению Брэндса, первый этап внешнеполитической стратегии Байдена был направлен на разрядку напряжённости на двух из трёх ключевых театрах военных действий в Евразии. Белый дом считал, что США должны направить свою энергию на противодействие угрозе со стороны Китая, который администрация Байдена считала единственным, кто может бросить вызов Америке по всему миру. Это требовало развития сотрудничества с противниками, которые предположительно представляли меньшую угрозу. Тогда Вашингтон стремился к «более долгосрочной и прочной» ядерной сделке с Тегераном и к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Москвой.

Эта фаза продлилась до февраля 2022 года, когда Россия «попыталась нарушить европейское равновесие», начав спецоперацию на Украине. Столкнувшись с самым серьёзным кризисом в Европе за последние поколения, Байден взял на себя обязательство поддерживать Украину и способствовать ослаблению России. Вашингтон пообещал возглавить свободный мир в новой борьбе против автократий. Как пишет обозреватель Bloomberg, администрация Байдена использовала конфликт для укрепления союзов США от Европы до Индо-Тихоокеанского региона.

В то же время Байден исходил из предположения, что Вашингтону нет необходимости увеличивать свою военную мощь. Считалось, что Россия будет сильно ослаблена и в конечном счёте побеждена на Украине, а напряжённостью на Ближнем Востоке можно управлять и без официальной ядерной сделки. Вашингтон и Тегеран заключили негласное соглашение, в соответствии с которым США смягчили санкции, а Иран ограничил обогащение урана.

«Этот ответственный подход высвобождает ресурсы для других глобальных приоритетов, снижает риск новых ближневосточных конфликтов и гарантирует защиту интересов США на гораздо более устойчивой основе», — отмечал тогда советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Но эта фаза продлилась до 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль. По словам Брэндса, вне зависимости от того, спровоцировал Иран нападение ХАМАС или нет, его стратегия поддержки региональной «оси сопротивления» подготовила почву для нынешнего кризиса. Чем дольше продолжается война между Израилем и ХАМАС, тем больше вероятность регионального конфликта с участием «Хезболлы», Ирана и США. Тем временем контрнаступление Украины не принесло ожидаемых успехов. Украинский конфликт перетекает в затяжную войну, которая, вероятно, продлится ещё не один год. При этом усиливается угроза со стороны Китая: Пекин стремительно укрепляет свой ядерный арсенал, укрепляет свои военно-воздушные силы и военно-морской флот.

Таким образом, на третьем этапе стратегии Байдена США сталкиваются с серьёзными одновременными вызовами на трёх важнейших театрах военных действий. «Не ясно, готова ли эта администрация или эта страна к испытанию», — пишет Брэндс.

Необходимость военной помощи Украине и подготовки к конфликту в западной части Тихого океана уже негативно сказалась на оборонно-промышленной базе страны. Теперь Вашингтон должен поддерживать Израиль в крупном региональном противостоянии. США изо всех сил пытаются сохранить жизнеспособность своего стареющего ядерного арсенала, не говоря уже о том, чтобы сдерживать сразу двух ядерных соперников, Россию и Китай.

Как отмечает в своей статье Брэндс, всё время пребывания у власти Байден недооценивал риск, исходящий от «врагов страны», и в связи с этим недостаточно вкладывался в способность Соединённых Штатов реагировать на угрозы, которые они представляют. В своей статье для Bloomberg Брэндс отмечает, что пришло время исправлять эту ошибку продолжительностью три года.