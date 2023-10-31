«Позорно и не смешно»: «самая жирная в мире» американская армия едва ли сможет найти здоровых новобранцев, предупреждает Redacted

Американский солдат подрастерял форму: ожирение или лишний вес имеют уже 19 процентов военнослужащих США и на их лечение Пентагон вынужден ежегодно тратить около $1,5 млрд, сообщает подкаст Redacted со ссылкой на свежее исследование. При этом подыскать на смену здоровых новобранцев вряд ли получится: как показало упомянутое исследование, каждый третий молодой человек в Америке негоден к службе из-за того же ожирения, а в целом негодными по тем или иным причинам являются на данный момент 71% потенциальных новобранцев.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Итак, США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке — вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме? Взгляните вот на это исследование, проведённое Центрами по контролю и профилактике заболеваний, — это свежий доклад, посвящённый тому, насколько наша молодёжь негодна к службе в армии. Согласно приведённым в документе оценкам, каждый третий совершеннолетний молодой человек имеет слишком большой вес и не может быть зачислен в войска. С аналогичной проблемой сталкиваются каждый пятый ребёнок и два из пяти взрослых.



Видите, там внизу цифра — 71 процент на фоне карты США? Там говорится, что 71 процент молодых людей не смогут вступить в ряды вооружённых сил, если этого захотят, поскольку они либо имеют лишний вес или страдают ожирением, либо не соответствуют достаточному образовательному уровню, либо имеют судимость или были уличены в употреблении наркотиков.

Впечатление это всё производит нехорошее — ощущения такие, будто мы, американцы, детей воспитывать не умеем, да?

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: Бойтесь наших солдат —­ они самые суровые... А нет, отставить. Какие они у нас, получается — самые медленные? Ну, или самые жирные в мире тогда — и они идут за вами! Мы за тобой придём, Иран! Берегись!

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер подкаста Redacted: Мы поэтому и делаем такое высокотехнологичное оружие — приходится полагаться на него, чтобы за людьми гоняться не пришлось.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Точно — всякие там беспилотники и прочее, чтобы какой-нибудь мужик мог сидеть где-то с чизбургером и одной рукой двигать джойстиком да бомбы на людей сбрасывать.

НАТАЛИ МОРРИС: Я бы не сказала, что даже такое на самом деле опасно. Ведь еда, которая замедляет мозги или, другими словами, снижает умственные способности, всё равно будет представлять опасность — для других, конечно, тоже, но и для нас. Далее в этом исследовании говорится, что к 2020 году ожирением страдали 19 процентов военнослужащих на действительной службе против 16 процентов в 2015 году. Выходит, что история Стива Роджерса, так называемого Капитана Америки, которого мы любим пихать везде, потому что у нас ведь, ну, вы помните, «лучшие» солдаты в мире... Получается, теперь, если призывник щуплый, это уже не такая уж и проблема: положение дел сейчас такое, что мы Стива Роджерса, когда он был ещё щуплым, всё-таки приняли бы в войска, правильно? У нас уже обратная ситуация складывается.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Ну, он хотя бы храбрый.

НАТАЛИ МОРРИС: А на эту картинку мы чуть позже ещё поглядим, не беспокойтесь.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Ага, я-то будто в зеркало смотрюсь.

НАТАЛИ МОРРИС: Итак, по нынешним стандартам щуплый Роджерс ещё в неплохой форме. Но теперь взгляните, в какие суммы американским налогоплательщикам обходится такая большая доля военнослужащих, страдающих ожирением: тут говорится, что затраты на оказание медпомощи военным, страдающим заболеваниями, обусловленными ожирением, сотавляют около 1,5 миллиарда долларов ежегодно; такие деньги министерство обороны тратит на нынешних и бывших военнослужащих, а также на замещениее той части личного состава, которая становится негодной к несению службы. Также отмечается, что в связи с утратой военнослужащими на действительной службе трудоспособности по причине ожирения и лишнего веса вооружённые силы теряют 658 тысяч трудодней в год, что обходится им примерно в 103 миллиона долларов ежегодно.

И они, конечно, пишут, что, дескать, надо что-то делать, надо все эти показатели исправлять — но тут есть проблема. Мы уже говорили о том, что число граждан, желающих служить, сокращается, и нас об этом уже предупреждали: вот статья The Wall Street Journal, опубликованная ранее в этом году, и её авторы предупреждают, что сухопутные силы, согласно их собственным заявлениям, не выполнят целевые показатели по набору новобранцев, недосчитавшись 15 тысяч человек, ВМС не хватит 10 тысяч, а ВВС — 3 тысяч. В Корпусе морской пехоты тем временем говорят, что целевые показатели всё же выполнят, но всё равно признают, что достичь их было очень непросто.

По данным Пентагона, рассмотреть возможность отправиться на службу в армию рассматривают 9 процентов молодых людей — да, лишь 9 процентов всей молодёжи в США; ранее этот показатель составлял 13 процентов. Согласно моим собственным подсчётам, если о службе подумывают только 9 процентов молодых людей, но из них 71 процент не годен к службе из-за ожирения, судимостей или же нехватки образования, остаётся где-то 2,6 процента. Я понимаю, что я здесь очень общие выводы делаю об этой группе, и я вам разрешаю проверить мои расчёты — должно быть 29 процентов от 9 процентов, поскольку 71 процент людей негоден к службе — в общем, потом проверите. Но всё же, по моим расчётам выходит 2,6 процента годных и готовых к службе людей, а это — позорно и не смешно.

Дата публикации 30 октября 2023 года.