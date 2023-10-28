Дуглас Макгрегор: в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём с Украины

В Европе обеспокоены возможной потерей интереса США к конфликту на Украине, и это беспокойство обосновано, считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche Макгрегор повторяет свой тезис, что США с ухудшением ситуации для себя бросят Украину, как Афганистан или Вьетнам, так как американский народ мало волнуют международные дела и он против интервенций, а все решения принимает элита, никем и ничем не ограниченная. А европейцам следует понимать, что они останутся один на один с этим конфликтом.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Правительство США теряет интерес к Украине? Наблюдаем ли мы сценарий, который мы наблюдали в Афганистане, где, можно сказать, посреди ночи американцы просто сбежали, бросив Афганистан? Видите ли вы какие-либо признаки того, что у Соединённых Штатов сейчас есть подобный сайгонско-афганский сценарий?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, и я неоднократно пытался напомнить людям, что мы и британцы, очень похожи в том смысле, что мы в первую очередь воздушные и морские державы. Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, как я сказал ещё несколько месяцев назад, в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём. Мы сменим тему и вспомним, что большинство американцев уделяют поразительно мало внимания тому, что происходит за пределами их границ. Это огромная проблема для нас. Но офицер испанского генерального штаба однажды сказал мне, когда я был в Верховном штабе союзных держав в Европе: «Полковник Макгрегор, Соединённые Штаты — это не страна, это не нация, это планета, и вы живёте на ней». И он был абсолютно прав.

И это то, что доставляет нам неприятности, потому что американцы обеспокоены тем, что происходит в их собственной стране, а это означает, что их небольшая, хорошо финансируемая элита в Вашингтоне может направить государственный корабль практически в любом направлении, в котором она захочет. И большинство американцев не хотят иметь ничего общего с этими войнами, интервенциями или конфликтами. Вначале они рады с энтузиазмом понаблюдать, но быстро теряют интерес, и этой маленькой правящей элите остаётся решать, что делать. Этому действительно нужно положить конец у нас в стране. Но остановить это будет не так-то просто, так как мы занимаемся подобным уже лет 70–80, с момента окончания Второй мировой войны.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ: Очень важно то, о чём вы говорите, особенно для нашей аудитории и даже некоторых политиков, которые смотрят эту программу. Потому что, вероятно, в Европе немногие действительно осознаю́т тот факт, что, в конце концов, им придётся пойти на урегулирование, в котором они не смогут полагаться на американцев.

Дата публикации 27 октября 2023 года.

