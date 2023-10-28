Дуглас Макгрегор: в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём с Украины
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Правительство США теряет интерес к Украине? Наблюдаем ли мы сценарий, который мы наблюдали в Афганистане, где, можно сказать, посреди ночи американцы просто сбежали, бросив Афганистан? Видите ли вы какие-либо признаки того, что у Соединённых Штатов сейчас есть подобный сайгонско-афганский сценарий?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, и я неоднократно пытался напомнить людям, что мы и британцы, очень похожи в том смысле, что мы в первую очередь воздушные и морские державы. Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, как я сказал ещё несколько месяцев назад, в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём. Мы сменим тему и вспомним, что большинство американцев уделяют поразительно мало внимания тому, что происходит за пределами их границ. Это огромная проблема для нас. Но офицер испанского генерального штаба однажды сказал мне, когда я был в Верховном штабе союзных держав в Европе: «Полковник Макгрегор, Соединённые Штаты — это не страна, это не нация, это планета, и вы живёте на ней». И он был абсолютно прав.
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