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Немецкий эксперт: Путин на Украине исходит из личного опыта, что Запад всегда сдаётся, если расходы слишком высоки

Материал представлен в переводе ИноТВ
После провала украинского наступления западные обозреватели пытаются понять дальнейшую стратегию сторон в конфликте. Всё больше фактов указывает, что боевые действия ведутся на истощение противника. Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям в интервью ZDF поясняет, что весь политический опыт Путина говорит ему, что Запад капитулирует, если расходы и внутриполитическое давление будут слишком велики. Так было в Ираке и Афганистане, и расчёт Путина не лишён основания, так как уже наблюдается политический кризис в США — и возвращение Трампа вполне реально.

ГУСТАВ ГРЕССЕЛЬ, военный эксперт: Конечно, в России знают, что Украина зависит от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, если невозможно быстро запугать украинское население, то в течение нескольких лет можно поднять цену этих боевых действий настолько, что в какой-то момент Запад скажет: мы уже натерпелись, хватит, и мы уходим оттуда.

Это был и личный опыт Путина, особенно в отношениях со многими американскими президентами. Он пережил вывод войск из Ирака, он был свидетелем вывода американских войск из Афганистана незадолго до этого. И это его опыт отношений с Западом: если война продлится слишком долго и если затраты станут слишком высокими, то западные страны «выбросят на ринг полотенца». У него есть небезосновательная надежда, что Дональд Трамп будет баллотироваться в 2024 году и что он сможет победить. Также и на выборах в конгресс могут продолжать возникать трудности. Мы сейчас видели все проблемы, связанные с выдвижением спикера и дебатами по бюджету в США. Всё это затрудняет помощь Украине.

И конечно же, это также укрепляет позицию Путина о том, что по мере продолжения боевых действий ему будет легче. Более того, как мы видели это в предыдущем репортаже, продолжается атака на энергетическую инфраструктуру. Летом мы видели атаку на зерновую инфраструктуру. Зерно, сельскохозяйственная продукция и электроэнергия были основными статьями экспорта Украины после начала войны. И за то, и за другое предлагают хорошую цену на мировом рынке, можно получить твёрдую валюту, и, соответственно, это решало свою задачу. Россия пытается активно атаковать и уничтожить и то и другое, так как это увеличивает финансовую зависимость Украины от Запада.

Всё, что Украина уже не сможет оплатить сама, каждую гранату должен оплачивать кто-то другой. Люди в военной промышленности не работают бесплатно, и они также не благотворительная организация. Это значит, что Россия специально пытается переложить бремя этой войны с Украины на Запад. У него есть надежда, что с выборами в Словакии, с трудностями в США, с расколами даже с близким союзником — Польшей, из-за польской избирательной кампании, что эти расколы подорвут тут на Западе выносливость.
 
Такова нынешняя стратегия, и это также причина, по которой Путин не отступает от своих максимальных военных целей. В настоящее время у него нет причин отходить от них. В настоящее время у него нет причин соглашаться на какое-либо прекращение огня, поскольку он рассчитывает, что, если президент наподобие Трампа придёт к власти, сделка будет для него лучше. И, по крайней мере, до тех пор, пока он будет уверен, что это так, боевые действия будут продолжаться.

Дата выхода в эфир 26 октября 2023 года
 
 
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источник
ZDF Германия Европа
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