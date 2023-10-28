Немецкий эксперт: Путин на Украине исходит из личного опыта, что Запад всегда сдаётся, если расходы слишком высоки
ГУСТАВ ГРЕССЕЛЬ, военный эксперт: Конечно, в России знают, что Украина зависит от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, если невозможно быстро запугать украинское население, то в течение нескольких лет можно поднять цену этих боевых действий настолько, что в какой-то момент Запад скажет: мы уже натерпелись, хватит, и мы уходим оттуда.
Это был и личный опыт Путина, особенно в отношениях со многими американскими президентами. Он пережил вывод войск из Ирака, он был свидетелем вывода американских войск из Афганистана незадолго до этого. И это его опыт отношений с Западом: если война продлится слишком долго и если затраты станут слишком высокими, то западные страны «выбросят на ринг полотенца». У него есть небезосновательная надежда, что Дональд Трамп будет баллотироваться в 2024 году и что он сможет победить. Также и на выборах в конгресс могут продолжать возникать трудности. Мы сейчас видели все проблемы, связанные с выдвижением спикера и дебатами по бюджету в США. Всё это затрудняет помощь Украине.
Всё, что Украина уже не сможет оплатить сама, каждую гранату должен оплачивать кто-то другой. Люди в военной промышленности не работают бесплатно, и они также не благотворительная организация. Это значит, что Россия специально пытается переложить бремя этой войны с Украины на Запад. У него есть надежда, что с выборами в Словакии, с трудностями в США, с расколами даже с близким союзником — Польшей, из-за польской избирательной кампании, что эти расколы подорвут тут на Западе выносливость.
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