Le Figaro: у французской дипломатии смерть мозга — Макрон потерпел фиаско на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в турне по Ближнему Востоку, где встретился с ключевыми игроками региона. Однако, как пишет Le Figaro, достигнуть значимых результатов ему не удалось — во многом потому, что с каждым собеседником он менял свою точку зрения. К тому же он предложил создать международную коалицию против ХАМАС, что негативно воспринял даже Израиль.

«Поездка Эммануэля Макрона на Ближний Восток стала очередным фиаско, подтверждающим дипломатическую деградацию Франции», — пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. По его словам, у этого итога глубокие причины, но именно Макрон в последние годы значительно ускорил этот процесс.

Во время своей поездки Эммануэль Макрон встретился с Биньямином Нетаньяху, Махмудом Аббасом, королём Иордании, президентом Египта. Однако всё это завершилось «очередным провалом французской дипломатии».

Поездка Эммануэля Макрона преследовала четыре цели: способствовать освобождению 9 французских заложников, которые удерживаются ХАМАС; остановить военное обострение напряжённости, которое грозит поджечь весь регион; обратить внимание на урегулирование палестинского вопроса; возобновить диалог с глобальным Югом, который после конфликтов в Израиле и на Украине всё больше отворачивается от Запада.

Помешало достижению этих целей то, что Эммануэль Макрон постоянно менял свою точку зрения в зависимости от того, с кем общался. В итоге его собеседники отметили отсутствие единой дипломатической линии Франции. К тому же Макрон предложил собрать международную коалицию против ХАМАС — этот проект сразу же отверг не только Израиль, но и США, их западные союзники и арабские страны. И такая инициатива Макрона ставит под угрозу жизнь французских заложников, она может вовлечь в конфликт другие страны, она подтверждает в глазах стран Юга существование двойных стандартов в отношении жизни граждан демократических стран и остального человечества.

Французская дипломатия тщетно пыталась исправить ситуацию после комментариев Макрона, предложив создать коалицию для гуманитарной помощи сектору Газа. Но автор статьи напоминает, что это уже далеко не первая неудача Макрона, к которым он приписывает «маргинализацию Германии в Евросоюзе, бесконечное самоуспокоение по отношению к России, карт-бланш, данный Китаю в его имперских амбициях в отношении Тайваня, ссора с Марокко и Алжиром, изгнание из Африки».

У такого дипломатического падения Франции есть и глубокие причины, отмечает автор статьи. Их он предлагает искать в экономических, социальных и гражданских неудачах, которые происходили последние четыре десятилетия. На дипломатию и армию постоянно не хватало денег. А ещё Отто фон Бисмарк говорил, что «дипломатия без оружия — это музыка без инструментов».

Но резко ускорил дипломатический упадок Франции именно Макрон, уверен автор статьи. Дипломатия Франции по отношению к Ближнему Востоку и Северной Африке сегодня определяется внутренней политикой и страхом перед арабо-мусульманскими общинами внутри самой Франции. Внешняя политика Парижа перестала быть логичной, при этом Макрон пытается всё решить в одиночку, выражает презрение к дипломатам и заменил защиту интересов страны краткосрочными заявлениями.

Так, французская дипломатия долгое время выступала за создание двух независимых государств в Палестине, как это предполагалось в соглашениях 1993 года. Но, как и большинство лидеров демократических стран, Эммануэль Макрон позволил Соединённым Штатам и Израилю убедить себя в том, что палестинский вопрос заморожен технологическим и военным превосходством израильской армии, что концепция создания двух государств устарела.

Вместо того чтобы предлагать «новый крестовый поход против терроризма», Эммануэлю Макрону следовало бы поразмышлять над своими ошибками в Ливии и в зоне Сахеля и над ошибками США после 11 сентября 2001 года. Кроме того, автор статьи напоминает о том, что хоть насилие ХАМАС и не имеет оправдания, но и у него есть свои причины.

Франция должна пересмотреть свою внешнюю политику, ориентируясь на защиту демократии, строительство суверенной Европы и возобновление партнёрства со странами Юга. При этом автор статьи в Le Figaro напоминает о важности модернизации экономической и социальной модели Франции и о том, что должно быть разделение полномочий, а президент не должен сосредотачивать всю внешнюю политику в своих руках.