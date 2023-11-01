«Относитесь серьёзнее»: Десантис призвал Байдена прекратить карт-бланш Киеву и заняться Израилем и Китаем

Позиция «карт-бланша» в отношении Украины уже давно не популярна среди американских избирателей, заявил губернатор Флориды Рон Десантис в интервью Fox News. По их мнению, Израиль и Украина — это абсолютно разные вещи и помощи они заслуживают разной. Байдену стоит серьёзнее относиться к внешней политике, если он хочет ограничить растущее влияние России и Китая, считает кандидат в президенты США.

РОН ДЕСАНТИС, кандидат в президенты США: Наша позиция, касающаяся, по сути, «карт-бланша» для Украины, не пользуется популярностью у избирателей-республиканцев. Федералы платят, занимая наши деньги, зарплаты украинским бюрократам, выплачивают им пенсии. И вообще, взять тот же Израиль: за 75 лет дружбы мы выделили им около 158 миллиардов долларов. Украине США только за последние полтора — два года выделили 120 — 125 миллиардов.

Это, безусловно, разные вещи, и я думаю, что избиратели воспринимают их по-разному. И вот в чём дело: как президент и главнокомандующий вы должны уметь решать каждую проблему по отдельности, нельзя иметь одно универсальное решение для всех вопросов. Мы правы в том, что Израиль сейчас играет для нас ведущую роль, и мы будем продолжать поддерживать его и стоять на своём.

Что касается Украины, губернатор, просто для ясности: Путин может быть большой угрозой. Однако то, через что сейчас проходит Израиль, является ещё большей угрозой. И именно поэтому необходимо провести границу в отношении денег, которые тратятся на эти цели.

РОН ДЕСАНТИС: Я бы сказал, что Израиль — один из наших самых сильных союзников. У нас с ними уникальные отношения. Я думаю, у нас есть много союзников в Европе, которые заинтересованы в конфликте между Россией и Украиной, но я считаю, что Европа должна больше помогать Украине. Некоторые страны, такие как Польша, уже многое сделали, а другие сильно отстают. Поэтому мне кажется, что в этом плане отношения у нас разные, и наше сотрудничество с Израилем действительно является одним из самых крепких. Это, конечно, несколько отличается от того, что происходит сейчас в Европе.

Есть кое-что, что Байден мог бы сделать и что было бы полезно для обоих этих конфликтов. Это две вещи. Первая — производство энергии здесь, в своей стране. Когда мы занимаем доминирующее положение в энергетике, это создаёт проблемы для России, Ирана и Китая. Когда мы проводим «Новый зелёный курс», это выгодно России, выгодно Ирану, выгодно Китаю.

Ещё одна вещь, которую он может сделать, — это начать более серьёзно относиться к Индо-Тихоокеанскому региону. У Китая сейчас действительно развязаны руки. Я думаю, им нравится то, что сейчас происходит в мире. Это даёт им возможность реализовывать свои интересы, поскольку американское сдерживание, вероятно, находится не на том уровне, на каком нужно.

Так что если бы Байден занялся этими двумя вещами, мне кажется, это помогло бы и Ближнему Востоку, и Европе. Потому что количество денег, которые Китай даёт России… Я имею в виду, что он является главным финансовым покровителем России. Они покупают её газ, покупают другие вещи. И если бы этого не было, а мы бы достойно конкурировали с ними и были бы лучше в энергетическом плане, это финансирование не смогло бы продолжаться бесконечно.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.