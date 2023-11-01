Guardian: Уолл-стрит рассчитывает нажиться на войне на Ближнем Востоке

ООН предупредила о наличии убедительных доказательств совершения военных преступлений во время «взрыва насилия в Израиле и Газе». Однако, пишет The Guardian, американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank надеются лишь на взрывной рост прибылей из-за обострения конфликта.

Организация Объединённых Наций предупредила о наличии убедительных доказательств совершения военных преступлений во время «взрыва насилия в Израиле и Газе». Между тем, пишет The Guardian, американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank надеются на взрывной рост прибылей из-за обострения конфликта.

Как продолжает автор статьи, во время телеконференции по вопросам финансовой деятельности в третьем квартале аналитики Morgan Stanley и TD отметили, что конфликт способен дать немалые доходы, и начали задавать необычайно откровенные и прямые вопросы о финансовой выгоде.

Гибель людей не очень обеспокоила гендиректора и старшего аналитика TD Cowen Кая фон Румора, специализирующегося на авиакосмической отрасли. Его вопросы были посвящены улучшению показателей оружейной и авиакосмической корпорации General Dynamics, 16 млн капитала которой принадлежит TD Asset Management.

Джо Байден запросил у конгресса $106 млрд военной и гуманитарной помощи для Израиля и Украины и гуманитарной помощи — для Газы. Эти деньги могут дать мощный стимул для развития авиакосмической и оружейной отрасли, акции которой подскочили на 7% после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и после начала ответных израильских бомбардировок Газы.

«ХАМАС создал дополнительный спрос — у нас есть этот запрос президента на 106 миллиардов долларов, — сказал фон Румор во время видеоконференции General Dynamics на тему прибылей и убытков. — Можете ли вы назвать нам те области, где, по вашему мнению, будет постепенное ускорение спроса?»

«Знаете, ситуация в Израиле совершенно очевидно ужасная, и она в данный момент неустойчива, — сказал в ответ исполнительный вице-президент компании по технологиям и её главный финансовый директор Джейсон Эйкен. — Но если посмотреть на постепенный рост спроса и его потенциал из-за этих событий, то самое важное, что надо подчеркнуть и что особенно выделяется, — это артиллерия».

Кристин Ливаг, возглавляющая в Morgan Stanley исследования ценных бумаг авиакосмической и оборонной отрасли, на видеоконференции по вопросам финансовой деятельности Raytheon заняла аналогичную позицию по отношению к конфликту.

«Если посмотреть на запрос Белого дома о дополнительном финансировании в размере 106 миллиардов долларов, то мы имеем боевую технику для Украины, системы ПВО и ПРО для Израиля и восполнение запасов по обоим направлениям. Похоже, это прекрасно подходит для делового портфеля Raytheon Defense. Так какую же часть этих потребностей компания сможет удовлетворить? И если эти средства будут выделены, то каковы самые ранние сроки их превращения в доходы?» — сказала Ливаг, чьему работодателю Morgan Stanley принадлежит пакет акций Raytheon.

Ей ответил председатель и генеральный директор Raytheon Грег Хейс: «Думаю, что по всему портфелю Raytheon мы увидим прибыли от этого пополнения арсеналов в дополнение к тому, что будет увеличено в бюджете министерства обороны».

Как отмечает автор материала, такие комментарии явно противоречат всем и каждому заявлению компаний на тему прав человека, а также Всеобщей декларации прав человека и Руководящим принципам ООН в сфере бизнеса и прав человека. Однако ООН не является законным арбитром, решающим, причастны или нет американские компании к нарушениям прав человека. Это создаёт важную лазейку для институциональных инвесторов и для фирм по производству оружия.

«Всеобщая декларация прав человека действует лишь так, как её интерпретирует страна-хозяйка. В данном случае это США. Эти аналитики могут чувствовать себя спокойно, зная, что американское правительство никогда не истолкует данный закон таким образом, что им будет запрещено экспортировать оружие в страну, на которую Соединённые Штаты не наложили эмбарго. Это в любом случае не имеет никакого отношения к законам о правах человека», — говорит эксперт по финансам и торговле оружием Шейна Маршалл.