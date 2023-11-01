Линдси Грэм: нет предела убийствам мирных граждан, если речь идёт о жителях Газы

Нет такого числа смертей мирных граждан в Газе, которое заставило бы Израиль остановиться. Такое мнение высказал сенатор Линдси Грэм в интервью CNN. На вопрос ведущей о том, где же тот порог убийств для правительств США и Израиля, при котором стоило бы воздержаться от жертв среди мирного населения, сенатор не задумываясь ответил: «Его нет».

Я понимаю, почему многие люди, особенно по прошествии нескольких десятилетий, говорят, что у нас есть другие варианты. Я имею в виду, сейчас не то время, когда единственное наше оружие — это сбрасывать атомные бомбы. Есть высокоточное оружие, есть разведка — у нас сейчас гораздо больше информации. Поэтому меня интересует вопрос: в 2023 году, когда у таких передовых вооружённых сил, как израильская и американская армии, есть выбор, допустимо ли сбрасывать бомбы на густонаселённые гражданские районы, где есть беженцы, где живут люди, где полно детей?

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: А кто в 2023 году мог бы подумать, что люди, пережившие холокост во Второй мировой войне, будут убиваться исламскими террористами в Израиле и по сей день? Мог ли кто-нибудь представить себе, что в 2023 году группа людей вторгнется в Израиль и будет резать семьи, насиловать детей на глазах у их родителей, сжигать младенцев заживо, засовывать детей в печи. Вы можете себе это представить? Я не могу.

Одно я знаю точно: уничтожение ХАМАС не подлежит обсуждению. Я не в восторге от убийств невинных людей. И я надеюсь, что после уничтожения ХАМАС для палестинского народа настанут лучшие дни. Но я не обвиняю Израиль. Я обвиняю ХАМАС. Я ни в коем случае не обвиняю Израиль! Я знаю, что они пытаются минимизировать число жертв среди мирного населения, и знаю, что ХАМАС пытается это число увеличить.

Существует ли для вас какой-то предел допустимого? И как вы думаете, должен ли он существовать для правительства США, при достижении которого они сказали бы: «Давайте на секунду притормозим — с учётом жертв среди мирного населения»?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Нет.

Могли бы вы в какой-то определённый момент поставить тактику под сомнение?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Нет. Если бы после Второй мировой войны нас спросили: «Есть ли предел с точки зрения того, что вы сделали бы, чтобы не позволить Японии и Германии завоевать мир?», есть ли предел с точки зрения того, что Израиль должен делать в отношении тех, кто стремится уничтожить евреев? Ответ — «нет». Такого предела нет.

Однако делать надо вот что: действовать с умом. Давайте постараемся, насколько это возможно, минимизировать жертвы среди мирного населения. Необходимо направлять гуманитарную помощь в те районы, которые защищают мирных граждан. Я обеими руками за. Но нужно избавиться от идеи того, что Израиль должен извиниться за то, что атакует ХАМАС, который терроризирует своё же население. Цель — уничтожить ХАМАС. ХАМАС создаёт все эти жертвы — не Израиль.

Я не думаю, что кто-то просит — ну, может быть, такие люди и есть — Израиль извиниться. Это не то, о чём я спрашиваю. Я думаю, что вопрос в том, как они ведут войну, какой выбор они делают. Как вы упомянули, израильтяне заявляют о том, что хотят ликвидировать ХАМАС…

ЛИНДСИ ГРЭМ: Я тоже хочу.

И я думаю, что большинство людей согласятся с тем, что это разумная цель. Однако как вы думаете, как скоро её можно будет достичь? Сколько времени это должно занять?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Не знаю. Вот что я думаю: я считаю, что нам стоит сосредоточиться на том дне, когда ХАМАС будет уничтожен, ну и на том, чтобы уничтожить их.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.