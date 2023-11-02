Daily Wire: чтобы заставить американцев финансировать Киев, их ставят перед ложным выбором

Сенатор-демократ Рид и министр обороны США Остин сошлись во мнении, что Америка должна либо «одолжить Украине инструменты для выполнения работы», либо воевать с Россией сама. Ведущий Daily Wire Майкл Ноулз уверен: ни того, ни другого делать не следует. А политиков, которые предлагают американцам подобную ложную дилемму, нельзя поддерживать, подчёркивает Ноулз.

В то время как американцы начинают уставать от финансирования бесконечных войн за океаном, разжигатели войны из Демократической партии подняли ставки.



Вчера во время брифинга в сенате Джек Рид, сенатор-демократ, заявил байденовскому министру обороны Ллойду Остину, цитирую: «В каком-то смысле это сводится к выбору между тем, чтобы одолжить Украине инструменты для выполнения работы, и тем, чтобы видеть молодых американцев на поле боя». На что наш министр обороны Ллойд Остин ответил: «Я согласен, сенатор».



На что я отвечу: «А как насчёт того, чтобы не делать ни того, ни другого?» Как вам такой вариант? Я не сенатор, не министр обороны, но мне это кажется логичным.



В последнее время многие думают о войне: на Украине скоро пойдёт третий год конфликта, которому не видно конца, а на Ближнем Востоке минуло три недели с начала новой войны. Которой тоже не видно конца.



Человеку свойственно воевать: по-видимому, всегда по какой-нибудь причине где-нибудь есть какая-нибудь война. А иногда бывают мировые войны, у которых множество причин. Но нам необязательно воевать в каждой войне. Не каждая война должна быть нашей.



С недавнего времени я стал размышлять об этом серьёзнее, чем когда-либо. Может быть, потому что у меня два маленьких сына. И я теперь твёрдо уверен, что буду против любого политика, который считает, что это хорошая идея — отправить моих мальчиков, или любых других американских мальчиков, за океан воевать за абстрактные понятия на Украине, или в Израиле, или в любой другой горячей точке, щекочущей фантазии самозваных великих стратегов в Вашингтоне.



Ни на Украине, ни в Израиле на карту не поставлено никаких жизненно важных американских интересов. Мне нравятся обе страны, мне чрезвычайно жаль невинных людей, пострадавших в войнах. Но подобные войны не новость. Обе страны в данный момент переживают очередную фазу территориальных войн, которые длились много столетий. Больше тысячи лет — в случае Украины. И несколько тысяч лет — в случае Святой земли.



Я не являюсь принципиальным противником того, чтобы финансировать союзников. Но когда демократы и вашингтонская «монопартия» в целом теряют карт-бланш на эти войны, они предлагают нам ложную дилемму: либо финансировать боевые действия, либо отправить ваших сыновей воевать и, может быть, умирать. Отвергните ложную дилемму. У Америки много жизненно важных интересов, погрязание в тяжёлых бесконечных войнах к ним не относится.



Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.





