JF: Вооружённые силы США в упадке, а руководство занимается бездумными провокациями

Армия США находятся в упадке, а военное руководство страны не ведает, что творит. Такое мнение высказала экс-подполковник ВВС США Карен Квятковски в интервью Judging Freedom. По её словам, вся администрация Байдена — это люди, которые не имеют военного опыта и не знают историю. Они относятся к ВС «как к игрушке», не задумываясь, чем все их провокации могут для них обернуться.

Когда последний раз наши вооружённые силы были на мировом уровне? Во времена, когда Дуайт Д. Эйзенхауэр был верховным главнокомандующим ОВС НАТО?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВС США в отставке: Видимо. На мой взгляд, вероятно, после Второй мировой войны, по стандартам того времени: мы были последними устоявшими на ногах. И, думаю, у нас были высококлассные кадры — у нас было много квалифицированных опытных людей.

Хотела бы я сказать, что так продолжалось и после. Но возьмите в качестве примера Вьетнам или ту же корейскую войну… Давайте рассмотрим именно Вьетнам в качестве примера — уже тогда мы наблюдали крайне плохое военное и гражданское руководство, которое относилось к вооружённым силам как к игрушке Вашингтона. Они использовались не для защиты страны, а воспринимались просто как что-то, что можно двигать по шахматной доске. А если они совершали ошибку: да ничего страшного, мы просто вольём ещё денег!

На самом деле, в упадке мы находились ещё до Вьетнама. Как бы мне хотелось, чтобы это было не так. Хотелось бы верить, что сейчас у нас очень мощные и эффективные вооружённые силы. Но, честно говоря, у меня никак не выходит из головы потерянный F-35 в Южной Каролине. Они разместили по всей Южной Каролине объявления: «Вы не видели наш самолёт?» Это наш лучший истребитель, который сражается за нас, а мы даже не способны отследить его в своём собственном воздушном пространстве, после того как пилот катапультировался из него. Почему он вообще катапультировался из самолёта? Почему пришлось бросить F-35? Я хочу сказать, что это всё очень тревожно. И я думаю, что люди, которые смотрят на наши вооружённые силы, тоже испытывают искренние опасения.

А наши политики собираются вести войну на один, два, три фронта: «Давайте просто сделаем это, мы победим!» Они не победят. Мы не победим. Меня это очень сильно пугает.

Какую цель преследуют эти авианосцы? На одном из них находится три тысячи морских пехотинцев. Полагаю, если спросить министра обороны, он скажет: «Ну, чтобы помочь с эвакуацией, если мы освободим американских заложников». Но зачем, собственно, там три тысячи морских пехотинцев? Разве это не провокация? Извините, не три, я имел в виду две — две тысячи морских пехотинцев на нашем авианосце в Восточном Средиземноморье.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Это, безусловно, провокация. Это предупредительная угроза, я полагаю, чтобы дать понять тем странам, которые могут обстрелять Израиль, что им лучше этого не делать, потому что мы ответим нашим оружием противодействия и, возможно, сойдём на берег — это ведь то, чем занимаются морские пехотинцы, они сходят на берег. Это их работа. Я думаю, что это угроза. Но вопрос в том, чем она подкреплена? Что последует за этим? Что мы планируем?

Я боюсь, что в некоторой степени меня беспокоит наш президент, который многого не знает. Я вообще не уверена, кто управляет Вашингтоном. Люди, которые окружают Байдена, не имеют военного опыта, не знают историю, не понимают стратегию. Поэтому они выставляют всё так, будто наши действия очень просты и однозначны: «Мы скажем им, что если они будут стрелять по Израилю, пока там происходит эвакуация, если Газа или любая другая территория будет что-то делать, то мы откроем огонь». Хорошо, а что дальше? Что будет после этого? А потом? Мне кажется, они об этом даже не задумывались.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.