Redacted Оригинал

Redacted: «вечная жажда войны» — каждое поражение США воспринимают как личное унижение

Материал представлен в переводе ИноТВ
США всегда отличались «жаждой войн», однако они так и не научились принимать поражения, заявил сирийский журналист Кеворк Алмасян в интервью Redacted. Провал на Украине стал для них ещё одной пощёчиной, поэтому теперь американское руководство пойдёт на всё, чтобы выиграть войну на Ближнем Востоке или подавить развивающуюся Сирию. В противном случае им придётся смириться с тем, что они не одни на международной арене.

За последние несколько недель мы видели ряд статей, в которых говорилось, что Асад одержал победу в самой Сирии. Я видел материал Al Jazeera об этом, видел Axios, видел другие сообщения о том, что Асад победил, он наконец-то восторжествовал в Сирии. Он заключает все эти партнёрства, а это явное свидетельство того, что Асад преодолел покушения и всё то, что свалил на него Запад. Но я не думаю, что им это нравится. Мне кажется, Запад не в восторге от этих заголовков, которые показывают, что Асад победил их.

КЕВОРК АЛМАСЯН, сирийский журналист: Они на самом деле очень агрессивны в своём подходе к Асаду. А жажда войны есть всегда. Вашингтон всегда был падок на войну, потому что на войне основывается их экономика — они получают прибыль, когда идёт война. Кроме того, они очень высокомерны в том смысле, что не умеют признавать поражение. Тому есть примеры в прошлом: Ирак или убийство Саддама и Каддафи. А когда президент такой страны, как Сирия, страны меньшей, чем Ливия и Ирак, выжил с помощью своих союзников — для них это унизительно. 

И мы видим, что после сирийской войны начал происходить сдвиг в балансе сил. Мы наблюдаем, как Россия стала более смелой, например для проведения специальной военной операции на Украине, потому что русские тоже получили боевой опыт в Сирии. Они опробовали своё оружие, свою авиацию и увидели, что приспешники Соединённых Штатов не являются непобедимыми и что их можно одолеть. Это также подтолкнуло Россию к вступлению на Украину. Мы видим, что происходит постепенное изменение баланса сил, и Сирия сыграла в этом существенную роль.

Так что до следующих выборов в 2024 году, на мой взгляд, особенно после неудачного контрнаступления Украины, которое стало ещё одной пощёчиной руководству США… А это оказалось огромным, огромным провалом — десятки миллиардов долларов вливались в Украину для того, чтобы просто прорвать первую или вторую линию обороны, а они и этого не смогли сделать. Поэтому они не могут смириться с этим поражением. И, на мой взгляд, они будут пытаться добиться стратегической победы на Ближнем Востоке до наступления следующих выборов.

В противном случае, я думаю, после грядущих выборов мы увидим, что американская мощь и способность проецировать свою силу по всему миру сойдёт на нет, и тогда им придётся смириться с тем, что они не одни на международной арене. Если они добьются победы в Сирии, они могут создать иллюзию продления жизни их империи. Но если сейчас у них ничего не получится, в том числе в Палестине и в Сирии, я думаю, что многополярный мир мы увидим намного раньше, чем ожидалось.

Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года.

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Redacted США Северная Америка
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