Американской публике не стоит слишком сильно беспокоиться по поводу военной помощи, которую Вашингтон оказывает Украине и Израилю: обе эти страны в большинстве случаев получают от США старые образцы вооружений из наличных запасов, заявил в эфире NewsNation американский лоббист и экс-офицер ВМС США Дональд Бреймер. Как подчеркнул Бреймер, так Америка обновляет собственные арсеналы вооружений — а параллельно к тому же помогает своей промышленности.

Хотела бы задать вам вопрос вот по какой теме, Дон: мы слышим, как высказываются опасения не только по поводу того, что американский ядерный арсенал устаревает, но и насчёт того, какое количество вооружений отправляется Украине, а теперь ещё и Израилю, и что это затрагивает наши собственные арсеналы, размещённые здесь, на американской территории. Насколько вас тревожит этот момент — и насколько нам стоит тревожиться по поводу готовности самой Америки к боевым действиям, которые, может статься, придётся вести на несколько фронтов?

ДОНАЛЬД БРЕЙМЕР, бывший офицер разведки ВМС США, глава агентства по связям с правительством Bramer Group: Пандемия коронавируса, а также многие другие затруднения, возникающие в цепочках поставок, действительно вызывают серьёзное беспокойство по поводу наших запасов. В этом плане гражданам стоит в том числе понимать, что, когда речь заходит о пакетах помощи, которые идут Израилю и Украине, имеются в виду две разных платформы. У Израиля есть очень крупная и мощная оборонная производственная база, а у Украины такой нет, поэтому в эти страны идёт помощь двух разных типов.





Между тем в большинстве случаев отправляем мы технику из наличных запасов — то есть речь идёт об устаревающем оборудовании, и это становится для нас удобным способом обновить арсеналы. А кроме того, это оказывает очень благоприятный эффект для сохранения и наращивания оборонной производственной базы самих США: каждый из этих пакетов обеспечивает рабочие места, помогая нашей промышленности и нашему технологическому развитию.

Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года.