Военный эксперт: в Кремле рады «первым трещинам» в американской поддержке Украины из-за Израиля

В США видны «трещины» в поддержке Украины из-за ситуации в Израиле, указывает военный эксперт Карло Масала в интервью официальному YouTube-каналу немецкой армии — Bundeswehr. Конфликт ХАМАС с Израилем вытеснил Украину из внимания западных обществ, а среди политиков в Вашингтоне намечается раскол, как и кого поддержать больше. Байден пытается убедить конгресс поддержать и Украину, и Израиль, но республиканцы против и хотят перенаправить средства на Ближний Восток. Всё это, по мнению Масалы, даёт Путину веские доводы рассчитывать на сокращение помощи Киеву.