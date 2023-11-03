Mediaite: украинский конфликт меркнет по сравнению с войной на Ближнем Востоке — главу Пентагона отчитали за поддержку жёстких акций Израиля

06:10 Mint: 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале По меньшей мере 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале.

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05:30 Экс-советник Кучмы Соскин дал Зеленскому прозвище «чёрный Джокер» Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал Владимира Зеленского «чёрным Джокером», в способность которого стать президентом никто не верил.

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04:14 У Большого театра сформировалась очередь желающих купить билеты на «Щелкунчик» У Большого театра в Москве сформировалась очередь желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик».

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