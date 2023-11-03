Mediaite: украинский конфликт меркнет по сравнению с войной на Ближнем Востоке — главу Пентагона отчитали за поддержку жёстких акций Израиля

Главе Пентагона Ллойду Остину на слушаниях в сенате США указали на огромные потери среди мирного населения в секторе Газа в результате действий Израиля, пишет Mediaite. В частности, сенатор Крис Ван Холлен сравнил происходящее с украинским конфликтом, отметив, что события последних месяцев на Украине меркнут по сравнению с продолжающейся всего три недели войной на Ближнем Востоке.
Американский сенатор Крис Ван Холлен во время слушаний в сенате, на которых рассматривался вопрос о предоставлении помощи Израилю и Киеву, указал министру обороны США Ллойду Остину на то, что за всё время конфликта на Украине детей погибло в разы меньше, чем за три недели бомбардировок сектора Газа, сообщает Mediaite.
«Вчера вечером мы с женой узнали, что человек, которого мы хорошо знаем, потерял двух родственников и четверых своих детей в результате бомбардировки в Газе. И они ещё не попали в последний список погибших, опубликованный вчера Организацией Объединённых Наций, в котором говорится, что число погибших возросло до более чем 8300 человек, 70 процентов из которых — женщины и дети, в том числе 3457 детей», — отметил Ван Холлен.
Он добавил, что, по данным ЮНИСЕФ, ежедневно в секторе Газа более 420 детей погибают или получают ранения. Сенатор затем задал Остину вопрос о том, не должны ли США сделать так, чтобы американская поддержка использовалась в соответствии с законами войны и законами США.
Остин пообещал, что Вашингтон укажет союзникам на «необходимость учитывать гражданское население, находящееся в зоне боевых действий».
Когда же Ван Холлен попытался задать ещё один вопрос, ему отключили микрофон, обосновав это ограничениями по времени для вопросов главе Пентагона.
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