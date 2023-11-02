Business Insider: проблемы Киева вне поля боя делают положение Украины всё хуже

Желание поддерживать Украину угасает среди сторонников как демократов, так и республиканцев — и это тревожный знак для Киева, пишет Business Insider. Сосредоточение внимания на вооружённом конфликте между Израилем и ХАМАС в западных СМИ наряду с назначением нового спикера в палате представителей США добавит Киеву проблем. Кроме того, 17 ноября в Соединённых Штатах возможна приостановка работы правительства, если конгрессу не удастся согласовать бюджет на новый финансовый год.

В последнее время Киев сталкивается с рядом плохих новостей, которые не имеют ничего общего с потерями на поле боя — и на горизонте их может быть больше. Украина в значительной степени полагается на помощь Запада, которую будет всё труднее получить со стороны как республиканцев, так и демократов. Кроме того, несмотря на поставки оружия странами Запада, начатое в июне контрнаступление ВСУ продвигалось медленнее, чем ожидалось, отмечает Business Insider.

На начало октября опросы общественного мнения показали, что уровень поддержки Украины среди сторонников обеих американских партий снизился, что является тревожным знаком для Киева.

Будущие перспективы Киева ещё больше ухудшились после начала вооружённого конфликта в Израиле, поскольку с 7 октября в западных СМИ доминирует другая новостная повестка. Украинцы и их союзники обеспокоены тем, что сосредоточение внимания на секторе Газа может «отвлечь ресурсы» от их борьбы.

Помимо этого, новый спикер палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон выступает за ограничение помощи Украине и не одобрил запрос Джо Байдена на выделение $105 млрд Израилю и Украине в рамках единого пакета помощи.

Другая потенциально плохая новость для Киева заключается в том, что конгресс будет стремиться избежать надвигающейся приостановки работы правительства 17 ноября. Законодатели смогли избежать этого в конце прошлого месяца отчасти благодаря отказу от нового пакета помощи Украине.

По данным издания, Украина может столкнуться с более серьёзной проблемой через год, на президентских выборах 2024 года, на которых может победить Дональд Трамп. Не следует рассчитывать, что украинский конфликт разрешится до этого момента, отмечает автор статьи.

Помимо прекращения помощи, США могут также установить ограничения на то, какое оружие американского производства европейские страны могут предоставить Украине из своих собственных запасов, завершает Business Insider.