Скотт Риттер: израильтянам придётся признать палестинское государство — у них не останется другого выбора

Текущий кризис приведёт к коренным изменениям на Ближнем Востоке, заявил в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, международное сообщество не станет мириться с военными преступлениями Израиля в Газе и, в конце концов, заставит Тель-Авив принять факт существования палестинского государства.

СКОТТ РИТТЕР, офицер морской пехоты США в отставке: Не думаю, что правительство Нетаньяху будет участвовать в финальном этапе происходящего. Полагаю, к тому времени оно уйдёт. На мой взгляд, в Израиле появится новое правительство. Оно будет отвечать реальному положению дел. При этом оно будет иметь ограниченную позицию на переговорах с Соединёнными Штатами или вообще её не иметь.

Потому что Соединённые Штаты смотрят на ситуацию шире. А более широкая картина требует стабильности на Ближнем Востоке. И для этого нам нужно, чтобы Саудовская Аравия была на нашей стороне, Иран был спокоен, а арабский мир делал то, что мы хотим. Так выглядит наша более широкая картина, и мы не позволим Израилю ей мешать.

Она (атака ХАМАС на Израиль 7 октября. — ИноТВ) устранила одно главное препятствие на пути к миру на Ближнем Востоке — непреклонную позицию Израиля в отношении палестинского государства. Её больше нет. Палестинское государство будет. У Израиля нет другого выбора, кроме как принять это. США, международное сообщество обяжут его поступить таким образом.

Дело в том, что международное сообщество сейчас всё больше настраивается против Израиля. Как я уже сказал, достаточно лишь сбросить несколько бомб на беспомощное гражданское население, прежде чем люди назовут вас военными преступниками, каковыми вы и являетесь.

Поэтому, на мой взгляд, в будущем мы увидим другой Израиль. И это меняет правила игры. Ведь Ближний Восток, где не господствует израильский угнетатель или просто очень могущественный и напористый Израиль, — это Ближний Восток, которого не существовало с 1970-х годов. Это будет замечательно!

Не поймите меня превратно, я верю в израильское государство. Я считаю, что Израиль имеет право на существование, что у евреев должна быть родина, подтверждением чему служит холокост. Но нельзя рассчитывать на мир и безопасность, когда ради получения родины вы отказываете миллионам людей в праве иметь свою собственную родину, что Израиль и делает в отношении палестинцев. Так мира не добиться. Поэтому, на мой взгляд, это веский аргумент.

Израилю придётся изменить свои параметры. Я думаю, политика сионизма получит большой удар, и за толчками, вызванными этим, будет интересно наблюдать. Израиль будет существовать и должен существовать. И они должны существовать с учётом безопасности.

Но Израиль никогда не принимал идею гарантий безопасности. Израиль всегда говорил: «Мы несём ответственность за нашу собственную безопасность». Я думаю, что теперь необходимо будет предоставить гарантии безопасности, потому что Израилю нельзя позволить иметь те вооружённые силы, которые у него есть сейчас. И, честно говоря, после этих ужасных результатов израильские налогоплательщики могут сказать: «Нам лучше иметь зарубежные гарантии безопасности, чем этот аппарат, который так позорно провалил нашу защиту».

И интересно, что если начнётся переосмысление безопасности Израиля, то возникнут вопросы: Нужен ли им теперь протокол «Самсона»? Нужно ли им ядерное оружие? И в итоге на повестке дня встанет обсуждение ядерного оружия Израиля.

Дата публикации 01 ноября 2023 года.