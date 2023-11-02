Польский военный: стагнация на фронте не сулит ничего хорошего «распадающейся» Украине

Об украинском контрнаступлении уже не приходится даже говорить, поддержка Владимира Зеленского внутри страны и за её пределами падает, а помощь со стороны США скоро окажется под вопросом, считает польский полковник Мачей Матысяк. В интервью Wirtualna Polska военный предполагает, что Киеву скоро придётся всерьёз принять вариант неблагоприятного, но неизбежного, сценария — окончательного отказа от территорий в пользу России.

В интервью изданию Time Владимир Зеленский заявил о своей непоколебимой вере в победу Киева в украинском конфликте. Эти слова могут вызвать удивление, особенно сейчас, в преддверии сложного момента, когда осенне-зимняя пора нисколько не способствует ведению боевых действий. Более того, Украина уже давно не может похвастаться никакими успехами на фронте, пишет Wirtualna Polska. Польский полковник Матчей Матысяк объясняет, что формула «больше танков и солдат» уже не срабатывает, она не приносит успеха. «Это так не действует, и результат этого мы видим. Другая сторона совершенствуется, получает поддержку и очень действенна», — говорит он порталу. Одновременно он указывает на укрепляющиеся позиции России, Китая и других стран на международной арене.

Военный также указывает на очень сложную ситуацию самого Владимира Зеленского, как военную, так и политическую — внешнюю и внутреннюю. Он обращает внимание на конфликт в Израиле, где открылся новый фронт, который не только волей-неволей привлекает к себе всё внимание, но и рискует забрать помощь именно себе. Будущее неопределённо, и оно очень опасно, опаснее, чем в начале украинского конфликта. По его мнению, у украинцев нет рецепта блестящих решений, они также допускают ошибки, на которые складывается множество факторов, как военных, так и политических. Более того, разногласия по поводу того, как именно проводить операцию, лишь растут.

В беседе полковник признаёт, что об украинском контрнаступлении можно просто-напросто забыть. «Сегодня, к сожалению, этот конфликт начинает приобретать характеристики замороженного с той или иной стороны. Мы видим, что Россия сейчас начинает предпринимать наступательные действия на восточном направлении, что оттягивает украинские войска с юга», — объясняет Матысяк. «Конфликт будет продолжаться, но пока нет никаких признаков того, что какая-либо из сторон сумеет добиться существенного прогресса», — подчёркивает военный. Более того, он напоминает что замороженный конфликт на Украине уже имел место после 2014 года, на протяжении восьми лет.

Матысяк также указывает на то, что, делая ставку на будущее членство в НАТО или ЕС, Украине в определённый момент придётся принять во внимание крайне неблагоприятную для себя конъюнктуру. «То есть переговоры с Россией и отказ от какой-то территории. Также на столе лежит вопрос о том, чтобы они отдали, например, Донбасс и Крым, а россияне покинут то, что они оккупировали, и всё. А может, что-нибудь ещё. Такие размышления тоже необходимо принимать во внимание», — предупреждает он.

В интервью с Wirtualna Polska польский полковник также указывает на вопрос помощи со стороны США, будущее которой может оказаться под вопросом. «К примеру, результат выборов в США — придёт Дональд Трамп, который говорит, что за три дня закончит войну на Украине. И, к примеру, он поедет к Владимиру Путину, где вместе с ним определит, где будет проходить граница Украины», — рассуждает он.

Одновременно Матысяк считает, что пока прямых признаков бунта среди украинских командиров против Зеленского нет. По его мнению, скорее всего имеют место разногласия, которые также выступают результатом того, что происходит в политике. «Мы воспринимаем Зеленского как лидера и считаем, что все стоят за ним. Однако это вовсе не так. Существует много расколов. Надо добавить к этому коррупцию, уклонение от военной службы, но есть и экономические проблемы — всё это сказывается на том, что происходит на фронте. Наступает деструкция страны», — констатирует он. Военный также указывает на разногласия внутри самих военных структур. «Наступает столкновение концепций, как и везде. Чем сложнее ситуация, тем более заметные трения. Чем дольше продлится война, тем этих детекторов помех будет только больше», — резюмирует он.