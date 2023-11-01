Fox News: США оттягивают крах Украины, чтобы обеспечить победу Байдена на выборах

У Америки нет стратегии по сохранению Украины, уверена ведущая Fox News Лора Ингрэм. Власти просто пытаются сохранить лицо Байдена на мировой арене накануне выборов, поэтому всячески оттягивают неизбежное поражение Украины. Миллиарды долларов вливаются в страну, погрязшую в коррупции. Всё ради выборов 2024 года.

Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь всё равно в конце концов его получат. Прямо как было с «Талибаном»* в Афганистане.

Правда состоит в том, что даже самые стойкие «ястребы войны» больше не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины. И, кстати, в этом и есть главная причина того, почему они хотят объединить запрос на 61,4 миллиарда долларов для Украины и запрос на финансирование по законным причинам вроде Израиля и тому подобное.

ПАТТИ МЮРРЭЙ, глава сената: Почему так важно, чтобы мы предоставили дополнительное финансирование Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и гуманитарную помощь в дополнение к военной помощи Израилю?

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Оборонно-промышленная база функционирует комплексно, являясь взаимозависимым подразделением. Совместное осуществление этих инвестиций позволяет нам делать то, что необходимо для укрепления оборонно-промышленной базы и использования выгод и эффективности, которые следуют из этих совместных инвестиций.

Это слова, которые ничего не значат. Он говорит, что более эффективно собрать все эти деньги за раз. Ну конечно, я даже не сомневаюсь. Но правда в том, что они не хотят, чтобы сенаторы вроде Джо Мэншона или Джона Тестера, которым предстоит достаточно непростое переизбрание, были вынуждены голосовать по Украине.

Если бы команда Байдена действительно серьёзно относилась бы к нашей оборонно-промышленной базе, они бы не подлизывались к Китаю, чья главная цель — подорвать нашу промышленную базу.

И не забывайте, что президент Си на стороне Путина по Украине. Пара провела вместе романтический вечер в компании друг друга в Пекине всего несколько недель назад.

Правда состоит в том, что Пентагону нужда кредитная карта Соединённых Штатов, причём безлимитная и без какой-либо ответственности.

СЕНАТОР: Министерство обороны — единственное федеральное ведомство, которое никогда в истории не подвергалось аудиту. Но ваш генеральный инспектор настаивал на том, чтобы он был главным. Разве вы не видите в этом иронии, учитывая Украину?

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Сенатор, я уверен, что наш генеральный инспектор проведёт прекрасную работу, чтобы убедиться, что мы по-прежнему выполняем свои обязанности на Украине.

Конечно, никто этому не верит. Не уверена даже, что сам Остин в это верит. Вот громкий фрагмент, о котором я вкратце упомянула вчера, из журнала Time. В нём разоблачается коррупция на Украине и отсутствие подотчётности за миллиарды, полученные в основном из Америки, которые вливаются в Украину.

Главный советник Зеленского рассказал журналисту по имени Саймон Шустер, что люди воруют так, будто завтра не наступит никогда. Зеленский уволил большую часть своего кабинета министров, включая министра обороны, в начале этого года, может, вы помните. Но он ведь никогда откровенно не рассказывал о причинах таких перестановок.

Вот ещё из этой статьи. В феврале президента предупредили, что коррупция стала широко распространённой внутри министерства обороны, но он колебался более шести месяцев, давая своим союзникам множество шансов разобраться с проблемами по-тихому или как-то объяснить их.

Ох и хитрюга этот Зеленский. Неудивительно, что администрация не хочет реального отслеживания 100 миллиардов долларов, которые мы уже отправили. Коррупция на Украине процветает. И это ужасно для Байдена, который неплохо разбирается в коррупции. Есть новое откровение о том, что Украина столкнулась с полномасштабным призывным кризисом.

Вот подробности из расследования журнала Time. «В некоторых подразделениях Вооружённых сил Украины нехватка личного состава стала ещё более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из ближайших помощников Зеленского сказал мне, что, даже если США и их союзники предоставят всё обещанное оружие, у нас не хватит людей, чтобы его использовать».

Хорошо. Тогда встаёт вопрос, зачем Байден удваивает там свои усилия? Конечно, чтобы перестроить и переосмыслить инфраструктуру Украины, вот зачем!

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Это финансирование не только восстановит экономику Украины и компенсирует ущерб, нанесённый Россией, но и поможет переосмыслить её, инвестируя в новые отрасли промышленности, инфраструктуру и цепочки поставок, связанные с Европой и остальным миром, в безопасную и устойчивую чистую энергетику, антикоррупционные органы, гражданское общество.

Это что, новое зелёное соглашение Зеленского? Всё это и строительство демократии — всё очень знакомо. Именно такие аргументы нам давали по Ираку и Афганистану. Нам нужно остановить «Талибан»*, а то девочкам не дадут ходить в школу. Ну и как, сработало? Строительство демократии в Ираке?

Правда в том, что нет у них никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией. Летнее контрнаступление должно было быть ответом, но оно провалилось. А плана Б просто не существует.

Они также не хотят, чтобы Джо Байден столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, когда он собирается идти на новые выборы. Это огромная сумма денег, которую они теперь хотят для Украины и связывают с законной помощью Израилю, — это циничная и крайне безответственная политическая уловка.

Оттягивание поражения на Украине для обеспечения победы Байдена в 2024 году. Вот в чём суть.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.