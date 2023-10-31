Макгрегор: США не умеют признавать поражение — они выбирают уничтожение вместо правды

Запад не позволит закончиться украинскому конфликту: они не могут признать поражение и будут до конца поддерживать сказку о том, что на Украине всё хорошо, заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру. По его словам, сама мысль о том, что Америка сможет финансировать две полноценные войны, абсурдна. Руководство США выбрало путь разрушений вместо того, чтобы принять истину и действовать рационально.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, экс-полковник армии США: Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так. Правда заключается в том, что там нет ничего, кроме коррупции и криминала. Украинцы гибнут ни за что, без всякой цели, в конфликте, который не следовало начинать. В этом и заключается правда. Мы не хотим признавать, что Вашингтон обладает всевозможными ложными представлениями о том, что Россия — это нечто совсем другое, нежели она есть, и Украина — нечто совсем иное.

Лишь немногие люди в Европе готовы встать и сказать правду. Но я думаю, что и это меняется. Взгляните на недавние выборы в Словакии. Кажется, в Польше тоже произошёл сдвиг, который будет только набирать силу. Думаю, скоро мы увидим резкий поворот вправо в Германии и в большинстве стран Скандинавии. Всем надоело это левоцентристское самоубийственное руководство. И я надеюсь, что в какой-то момент американцы тоже проснутся и поймут, что это касается и нас в том числе.

Поэтому я бы сейчас не обращал особого внимания на всё то, что появляется в западных СМИ. От них вы не получите правды. По крайней мере до тех пор, пока не сменится правительство в Европе и здесь.

Да, согласен. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты готовы и способны финансировать две войны одновременно. Правда ли это? Блеф ли это? Действительно ли она говорит, что конгресс просто будет делать то, что делает обычно, и печатать больше фальшивых денег?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да, я думаю, что это была её первая мысль. Но посмотрите на казначейские облигации США: последнее собрание казначейского рынка, на котором мы пытались продать облигации, с треском провалилось. Никто не хочет покупать наши облигации. Федеральная резервная система в течение очень долгого времени скупала их, но они больше не могут этим заниматься, и они это знают. Кроме того, вы же переполнили рынок наличными деньгами — как долго вы сможете продолжать в том же духе?

На эти вопросы пытаются ответить такие компетентные финансовые аналитики, как Аласдер Маклеод из Лондона и, кажется, Мохамед Али Эль-Эриан. Все они знают, что мы стоим на краю финансовой пропасти. Поэтому сама мысль о том, что мы сможем продолжать финансирование двух полномасштабных войн — к чему, собственно, всё и сводится, — абсурдна. Это бессмыслица.

Я думаю, что это правительство предпочитает разрушение и уничтожение, а не принятие истины и рациональность. Любой разумный человек сказал бы: «Погодите-ка, мы не будем этого делать». Любой рациональный человек взял бы телефон и сказал: «Слушай, Биби, ты не можешь продолжать делать то, что делаешь. Нам это не по карману, и не будем это поддерживать». То же самое и в отношении Киева. Заключайте мир или сдавайтесь, всё кончено. Мы не можем себе этого позволить. Вот к чему мы идём: никто не хочет этим заниматься.

Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года.