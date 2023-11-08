Зеленский находится в ужасном положении: скоро ему придёт конец, заявила в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. По словам эксперта, все уже понимают, что президент Украины — марионетка в руках американского правительства, которую поменяют при первой необходимости. Вашингтон же, в свою очередь, прекрасно осознаёт, что война уже проиграна, но никогда не признает свою ошибку.

И вы, и я, и другие видели, читали и говорили о статье в журнале Time, которая была написана, основываясь на информации из первых рук. Автором этого материала был репортёр, который сопровождал Зеленского и его команду в течение недели; в ней сообщается, что президент Зеленский бредит и его сотрудники знают об этом. Как вы думаете, как он отреагировал, когда его хозяева в Лондоне, Берлине и Вашингтоне начали намекать на урегулирование конфликта путём переговоров, которое могло бы быть достигнуто ещё два года назад, если бы мы не вмешивались.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВВС США в отставке: Конечно, очевидно, что он не хочет этого в том мире, в котором живёт, это сильно бьёт по его авторитету. Очевидно, что весь мир — ну, почти весь мир — уже видит в нём марионетку США, которую мы дёргаем за ниточки.

И, конечно, с кукловодом покончено. Игра окончена. Шоу окончено. И да, Зеленский находится в ужасном положении. Он сам во многом виноват, ему конец. Но опять же как американке с таким президентом, как Байден, который управляет нашей страной, мне очень трудно критиковать руководство других стран.

Понятно, понятно. Как вы считаете, признается ли сейчас, даже среди Викторий Нуландов и Линдси Грэмов и американского правительства, что война окончена, что Украина проиграла, что это была катастрофа и расточительство?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Да, я думаю, они понимают, что это была катастрофа. И я не знаю, признают ли они, что проиграли, но если вы подумаете об этих людях, то они зависят от нынешней администрации, поскольку она удерживает их у власти. А эта администрация не очень хорошо себя зарекомендовала, и в следующем году её собираются менять. Поэтому я думаю, что неоконсерваторы очень практичны в этом вопросе.

Они никогда не скажут, что сожалеют. Они никогда не признают, что это была ошибка. Они собираются двигаться дальше. И я думаю, что сейчас они находятся в режиме «двигаться дальше» как по внутриполитическим причинам, так и потому, что это была катастрофа, стратегическая и тактическая катастрофа с самого первого дня.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.