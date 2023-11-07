Die Presse: упрямая вера Зеленского в победу стала проблемой для его окружения

Владимир Зеленский постоянно подчёркивает, что, несмотря ни на что, он продолжает непоколебимо верить в победу Украины над Россией, пишет Die Presse. Но люди из его окружения анонимно рисуют другую картину. На самом деле Зеленский постоянно очень злится из-за недостаточной поддержки со стороны Запада. К тому же его упрямая вера в победу мешает разработке новых стратегий, рассказывают украинские чиновники.

В интервью западным СМИ Владимир Зеленский постоянно подчёркивает свою непоколебимую веру в победу Украины над Россией, пишет Die Presse. «Никто так не верит в нашу победу, как я», — говорит он, но в то же время признаёт, что его пугает то обстоятельство, что часть мира уже привыкла к боевым действиям в его стране.

Он предостерегает Запад от возможности расширения конфликта: «На Украине может начаться третья мировая война, которая продолжится в Израиле, а оттуда перекинется на Азию, после чего может разгореться где-нибудь ещё». Для того же, чтобы сохранить независимость страны, украинцам необходимо действовать сообща и сохранять единство. По его словам, это самое главное.

Однако анонимные источники из окружения Зеленского рисуют несколько иную картину происходящего в президентском офисе. По их словам, Зеленский очень разочарован и даже зол из-за того, что западные союзники постоянно его подводят. Он расстроен, что того оружия, которое они поставляют, недостаточно для перевеса. Его хватает только для того, чтобы выживать.

Но вера Зеленского в победу остаётся непоколебимой, продолжает австрийское издание. Она в некотором смысле носит «мессианский характер». Но это начинает превращаться во всё большую проблему для его окружения. «Он надумывает. У нас нет никаких вариантов. Мы не победим. Но попробуйте ему это сказать», — сетует один из украинских чиновников. По его словам, упрямство Зеленского мешает в том числе и разработке новых стратегий.