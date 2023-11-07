Дуглас Макгрегор: украинское командование пытается «придать дохлой крысе счастливый вид»

Слова главкома ВСУ Залужного о том, что на Украине сложилась патовая ситуация, не соответствуют действительности, заявляет отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. По его словам, Украина проиграла, и в Вашингтоне это понимают, но не хотят признавать публично. В конечном итоге Западу придётся договариваться с Россией, а Владимира Зеленского ждёт незавидная судьба, прогнозирует Макгрегор.

На выходных генерал Залужный, украинский главнокомандующий, который, как отмечали вы и не только, пользуется уважением в военной среде, заявил журналу The Economist, что боевые действия между Россией и Украиной зашли в тупик. Президент Зеленский разразился гневом и через одного из своих советников осудил заявление генерала. Как по-вашему, что происходит?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: По-моему, генерал Залужный пытается придать дохлой крысе счастливый вид. Никакого тупика нет. Украина побеждена. Украинская армия разгромлена, русские наступают. И везде, где они наступают, они встречают довольно мало сопротивления. Авдеевка — это один город, где украинцы пытались организовать оборону, — в итоге оказалась разрушена и превратилась в ещё один Бахмут для украинцев.



Думаю, он пытается заставить кого-то в собственном правительстве, а также в Вашингтоне, считаться с правдой. В частных беседах, за закрытыми дверями, в Вашингтоне правду знают. Они знают, что всё кончено. И чем дольше они будут тянуть время и отказываться признавать это публично, тем дальше будут продвигаться русские. Вот что мы имеем.



Вчера наши друзья в NBC News сообщали, что официальные лица в Госдепартаменте и в ЕС — не знаю, кто именно, — обсуждают друг с другом необходимость переговоров. Говорят ли они, насколько нам известно, с президентом Зеленским? Ожидается ли это в ближайшем будущем? Если да, то это подтверждает ваши слова о том, что Вашингтон наконец узнал правду и отстранил госпожу Нуланд?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Ну, я не уверен, что её уже отстранили, её, скажем так, заморозили. Было бы неплохо, если бы она совсем ушла. Но, по правде говоря, все они за закрытыми дверями задаются вопросом: «Как нам выпутаться и при этом не выглядеть смешными?»



Да.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: «Что мы можем сказать или сделать, чтобы скрыть колоссальные масштабы катастрофы?» В прошлом мы просто собирали вещи и уходили. Так у нас было во Вьетнаме. По-моему, то же самое мы сделали в Афганистане и по большому счёту в Ираке, хотя там мы оставили какое-то число людей для поддержания иллюзии нашего влияния в стране. Я считаю, нет у нас там влияния.



Но суть в том, что это конец и, чем раньше они избавятся от препятствия в лице Зеленского, тем раньше они могут прийти к некоему урегулированию с русскими. Но будем откровенны: урегулирование это им не понравится. И, возможно, достигнуто оно будет не сразу, ведь, когда они скажут «нет» на первое, что им предложат, российские войска возобновят наступление. И я думаю, мы будем в таком положении, пока не придёт кто-то, кто согласится на их условия и поставит свою подпись. Но никто не хочет этого делать.



И в чём бы ни заключались эти условия, мы знаем, что они не будут такими, как два года назад, когда президент Путин предложил условия, которые были приемлемыми, пока не вмешались американцы.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Совершенно верно. Знаете, это важный момент, и я рад, что вы об этом заговорили. Если кто-то лгал всё это время, все эти люди были на Западе, в частности западные элиты, глобалистские элиты, которые остаются приверженцами Байдена, его власти и нашей элиты.



Путин всегда был правдив. Когда он приостановил наступление своих войск в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус, он был вполне серьёзен. «Хорошо, вы соглашаетесь на нейтральный статус, мы можем внести кое-какие коррективы, после чего мы уйдём». И всё это было загублено.



Зеленскому было обещано всё. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрёт в процессе.



Дата выхода в эфир 06 ноября 2023 года.