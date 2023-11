Конфликт на Украине окончен — это очевидно всем, кроме Зеленского. Комментируя статью сотрудничающего с ЦРУ журнала Time об отчаянии Зеленского, ведущий Redacted предположил, что таким образом разведка готовит почву для его устранения. К такому же мнению приходят и бывшие сотрудники ЦРУ: для того, чтобы было легче «убрать» цель, СМИ всё чаще начинают говорить о поражении Киева.

Давайте поговорим об Украине. Поскольку все заголовки теперь посвящены Израилю, Владимир Зеленский, очевидно, впал в отчаяние у себя на Украине. Так, согласно новой статье, вышедшей на этой неделе в журнале Time, — это всё слова Time… Вот, кстати, обложка этой статьи: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто». И, согласно журналу Time, деньги США иссякают, сотни тысяч украинцев погибли в войне НАТО, а то, что было Восточной Украиной, разумеется, теперь принадлежит России. «Война окончена», — утверждает Time. И, видимо, все это понимают, пишет издание. Все, кроме Владимира Зеленского. В целом Time описывает Зеленского как «заблуждающегося» человека. К этой части истории мы перейдём через некоторое время.

Но прежде следует отметить, что у журнала Time невероятно близкие отношения с ЦРУ. На самом деле, это чётко задокументировано начиная с 1970-х годов, когда общественность поразило расследование, доказавшее связь The New York Times с ЦРУ. Достаточно зайти на сайт ЦРУ: там даже рассказывается о том, как оно подбрасывает истории журналу Time. Институт Катона провёл глубокое исследование, показавшее, что три издания — The New York Times, CBS и Time — имеют наиболее тесные связи с разведсообществом среди всех крупных газет и новостных агентств.

Time получает деньги и указания от ЦРУ. Поэтому когда вы видите в журнале ЦРУ, то есть в журнале Time, уничижительную статью о Зеленском, это вызывает недоумение: почему Time, поддерживаемый ЦРУ, описывает Украину в таких мрачных цветах? Это делается для того, чтобы заручиться поддержкой, или для того, чтобы подготовить почву для чего-то более неприятного, о чём мы сейчас и поговорим?

В общем, журнал Time получил невероятный доступ к внутреннему кругу советников и помощников Зеленского, к приближённым к нему людям. И авторы этой статьи говорят о выбитом из колеи лидере, который утратил связь с реальностью. Опять же, это пишет журнал Time. Почему же он создаёт картину, порочащую Зеленского? Хороший вопрос. Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сказал мне недавно, что, по его мнению, ЦРУ планирует убрать Зеленского. Послушайте.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Запад превозносит Зеленского как нового Уинстона Черчилля, что лишь подчёркивает степень заблуждения, овладевшего Западом. Но теперь во всех кругах — и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Германии, и во всём остальном НАТО — слышны упрёки в том, что Украина провалила контрнаступление, не прислушалась к советам Запада, что она всегда просит больше и больше. И это, знаете ли, начинает становиться всё более обыденным явлением.

Я думаю, что следующим естественным шагом станет… Сделает ли это само ЦРУ или попросит кого-то — но думаю, что Зеленскому осталось недолго. Он не из тех, кого, как мне кажется, отправят в ссылку, где он будет загорать на Майами-Бич.

Устранён, убит, заказан сотрудниками спецслужб. Похоже, что именно для этого они и готовят почву. Как кто-то только что написал в чате: «ЦРУ попользовалось Зеленским, а теперь выбрасывает его на помойку». Похоже, что так оно и есть.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.