Stephen Gardner Оригинал

Экс-аналитик ЦРУ: пока Украина медленно умирает, Зеленский превращается в киношного Гитлера

Материал представлен в переводе ИноТВ
Киевский режим переживает свои последние моменты, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. На его взгляд, особенно показательно то, как меняется отношение к Владимиру Зеленскому на Западе, показывает недавняя статья Time. Если раньше СМИ превозносили политика как «нового мессию», то теперь изображают его спятившим фюрером, отметил эксперт.

Западные СМИ продолжают публиковать сообщения о том, что Украина добивается больших успехов, возвращая себе контроль в старых зонах боевых действий, таких как Бахмут, и других районах. В то же время восточные СМИ продолжают показывать, что Россия по-прежнему господствует в театре военных действий. Правда где-то посередине или она склоняется в сторону России? Что вы об этом думаете?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Чтобы увидеть правду о происходящем, вам достаточно прочесть журнал Time. Журнал Time год назад расхваливал Зеленского. «Президент Зеленский — человек года». Он был «Уинстоном Черчиллем XXI века». Он был вторым Джорджем Паттоном, Франклином Делано Рузвельтом, а может быть, и самим Иисусом Христом. Всё в одном лице. Почти мессианская фигура.
 
Теперь взгляните на то, что говорится в статье, которая вышла на этой неделе. Там сказано, что он помешанный и сумасшедший, который считает себе мессией. Он не слушает своих генералов. Он теряет поддержку. Он оторван от реальности. Образ Зеленского, который они нарисовали, напоминает персонажа, сыгранного в фильме «Бункер» о последних днях Гитлера в бункере. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих. Именно этот образ показан в журнале Time.
 
И они отмечают, что он отдаёт приказы о нападении. «Атакуйте здесь! Атакуйте там!» А командиры на местах спрашивают: «Чем? У нас нет техники. А живой силы у нас и подавно нет, потому что всю ту технику и живую силу, которая у нас была, уничтожили русские в течение последних пяти месяцев».
 
Мы являемся свидетелями медленной смерти Украины. Она переживает свои последние мгновения. Все эти оптимистические разговоры о том, что у них ещё есть шанс, беспочвенны. Нет, у них нет шанса. Они его упустили, а вместе с ними потерпели поражение также НАТО и Запад. К тому же НАТО и Запад сейчас беспокоит Израиль и перспективы возможной мировой войны, в которую может вылиться текущий конфликт.
 
Дата публикации 05 ноября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Stephen Gardner США Северная Америка
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Адольф Гитлер Ближний Восток Владимир Зеленский вооруженный конфликт Израиль Россия СМИ США Уинстон Черчилль Украина Франклин Рузвельт
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