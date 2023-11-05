Hill: Киев боится остаться не у дел, пока американский конгресс борется за Израиль

Конфликт на Ближнем Востоке отвлёк на себя внимание всего мира, и Украина опасается, что о ней могут забыть, пишет The Hill. Пока в конгрессе США идёт борьба за финансовую поддержку Израиля, Киев с тревогой надеется на то, что американские законодатели до наступления зимы всё же смогут одобрить выделение ему дополнительной помощи.
На фоне того, как внимание всего мира переключается на войну между Израилем и ХАМАС, Киев опасается, что о нём забудут, пишет The Hill. Причём происходит это в то самое время, когда Украина продолжает дорогостоящую борьбу против российских сил и с беспокойством ожидает того, что конгресс США всё же примет очередной пакет помощи Киеву ещё до наступления зимы.
Тревожная для украинцев ситуация начала складываться ещё до войны в секторе Газе, когда из-за яростного сопротивления части конгрессменов-республиканцев финансирование Украины не удалось включить во временный законопроект о государственных расходах.
А на этой неделе палата представителей одобрила выделение Израилю $14 млрд, в которые помощь Киеву не вошла. Конгрессмены отклонили просьбу президента Байдена объединить помощь двум странам в один пакет, который также должен был включать деньги для Тайваня и на пограничную безопасность США.
Между тем одобренный конгрессменами пакет помощи Израилю сейчас сталкивается с сопротивлением в сенате, где демократы хотят объединить финансирование Израиля и Украины и выступают против сокращения расходов на Налоговое управление США, которое также вошло в законопроект, принятый палатой представителей.
Администрация Байдена тоже раскритиковала этот законопроект, а Байден пообещал наложить на него вето отчасти потому, что он не включает финансирование Киева. Скоро наступит зима, и войскам потребуется постоянный приток припасов для продолжения контрнаступления на юге, говорится в статье.
Новоизбранный спикер палаты представителей Майк Джонсон выдвинул план, в рамках которого предлагается увязать помощь Украине с выделением средств на безопасность американских границ. Он даже выразил готовность поддержать эту законодательную инициативу, хотя в прошлом он голосовал против помощи Киеву. Однако Джонсон настаивает на том, что помощь Израилю должна приниматься отдельно от финансирования Украины, что может затруднить её одобрение в конгрессе из-за растущего скептицизма республиканцев в отношении дальнейшей поддержки Киева.
Впереди, как отмечает издание, Киев ждут новые политические препоны, при этом имеющиеся у него деньги иссякают так же быстро, как растут опасения по поводу тупиковой ситуации в его конфликте с Россией.
Европейские союзники могут вмешаться и помочь, но США — это крупнейший сторонник Украины, и отсутствие помощи с их стороны стало бы невосполнимой потерей, говорится в статье.
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